Для провайдеров фиксированного интернета с 1 октября отменена упрощенная система налогообложения — Finance.ua

Для провайдеров фиксированного интернета с 1 октября отменена упрощенная система налогообложения Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Для провайдеров фиксированного интернета с 1 октября отменена упрощенная система налогообложения

Украинские провайдеры фиксированного Интернета после 1 октября не смогут работать в упрощенной системе налогообложения. Они должны платить налоги на общих основаниях.

Об этом сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной деятельности Даниил Гетманцев.

«В дополнение к праздникам поздравляю с праздником детенизации отрасли телекома. С 1 октября все провайдеры фиксированного интернета работают исключительно на общей системе налогообложения. Никаких дроблений на 300 ФЛП. Закон один для всех. Как и должно быть в европейской стране», — написал Гетманцев в Телеграм.

Он заверил, что повышения стоимости услуг не будет и назвал заявления о возможном подорожании «дешевым вбросом».

Ранее в публичной плоскости началось обсуждение вопроса о необходимости изменить систему налогообложения для интернет-провайдеров в связи со злоупотреблениями ряда компаний, мимикирующих под малый бизнес для минимизации налогов. В начале августа ряд интернет-провайдеров пожаловались в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на малых конкурентов-ФЛП, которые дробят свой бизнес вопреки действующему законодательству. Отказ от упрощенки может принести бюджету дополнительные 3 млрд грн, утверждали сторонники инициативы.

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В то же время, преимущественно «малые» интернет-провайдеры, выступавшие против отмены возможности использовать упрощенную систему налогообложения для всего телекоммуникационного рынка, прогнозировали ухудшение качества сервиса и повышение цен на услуги в случае реализации этой инициативы. Председатель правления Интернет ассоциации (ИнАУ) Александр Савчук заявлял, что в результате уничтожения упрощенной системы налогообложения часть компаний вообще исчезнет, ​​часть продастся, и только часть перейдет на общую систему и продолжит работу.

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков во время Часа вопросов к правительству в парламенте 23 сентября сообщил, что созданная при Министерстве цифровой информации рабочая группа должна найти оптимальное решение по вопросу налогообложения интернет-провайдеров. Он отметил, что группа была создана совместно с комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемым Гетманцевым.

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Цель группы, по словам Борнякова, вместе с операторами наработать решение, когда упрощенная система останется для мелких операторов там, где это имеет смысл. Замминистра отметил, что наряду с предпринимателями, для которых упрощенная система логична и релевантна, есть те, кто использует ее, имея значительные объемы оборота денежных средств.

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