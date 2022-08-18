Для повышения пенсий и социальных пособий в декабре понадобятся 75 млн гривен — Finance.ua

Для повышения пенсий и социальных пособий в декабре понадобятся 75 млн гривен Сегодня 16:45 — Личные финансы

Для повышения пенсий и социальных пособий в декабре понадобятся 75 млн гривен

В декабре запланировано очередное повышение прожиточного минимума, в связи с этим расходы из госбюджета на пенсии и социальные пособия возрастут на 75 млрд грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Министр отметила, что прожиточный минимум еще ни одного года не был приближен к реальным потребностям, однако общая сумма на его увеличение нужна немаленькая.

«В законодательстве прожиточный минимум еще ни одного года не был приближен к реальным потребностям. Мы честно понимаем — каждый год занижен. В декабре у нас будет повышение прожиточного минимума на 3,2%. Это сразу увеличивает расходы на все пособия и пенсии, которые мы должны рассчитать, при том что мы никому ничего не добавляем, на 75 млрд грн. То есть этот прожиточный минимум увеличивается в абсолютном выражении на небольшую сумму, но общее количество всех перерасчетов добавляет в наши программы 75 миллиардов — и это немаленькие деньги», — подчеркнула Жолнович.

Кроме того, по словам Оксаны Жолнович, в ближайшее время в Минсоцполитики презентуют выход из этой ситуации для самых уязвимых слоев населения.

«Тем не менее, мы сейчас думаем, и я уверена, в ближайшее время уже презентуем выход из этой ситуации, чтобы все-таки увеличить возможность помочь людям и получить помощь тем, кто окажется на грани бедности и в бедственном положении. Возможно, это будет другим инструментом, чем прожиточный минимум», — рассказала она.

Справка Finance.ua:

по словам Жолнович, увеличить размер пенсии отдельным гражданам смогут меценаты;

согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», украинцам доплачивают за сверхурочный страховой стаж. Таким образом, некоторые граждане имеют право на доплаты — кто именно, читайте здесь.

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На пенсии По материалам:

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