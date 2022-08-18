Для повышения пенсий и социальных пособий в декабре понадобятся 75 млн гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для повышения пенсий и социальных пособий в декабре понадобятся 75 млн гривен

Личные финансы
70
Для повышения пенсий и социальных пособий в декабре понадобятся 75 млн гривен
Для повышения пенсий и социальных пособий в декабре понадобятся 75 млн гривен
В декабре запланировано очередное повышение прожиточного минимума, в связи с этим расходы из госбюджета на пенсии и социальные пособия возрастут на 75 млрд грн.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Министр отметила, что прожиточный минимум еще ни одного года не был приближен к реальным потребностям, однако общая сумма на его увеличение нужна немаленькая.
«В законодательстве прожиточный минимум еще ни одного года не был приближен к реальным потребностям. Мы честно понимаем — каждый год занижен. В декабре у нас будет повышение прожиточного минимума на 3,2%. Это сразу увеличивает расходы на все пособия и пенсии, которые мы должны рассчитать, при том что мы никому ничего не добавляем, на 75 млрд грн. То есть этот прожиточный минимум увеличивается в абсолютном выражении на небольшую сумму, но общее количество всех перерасчетов добавляет в наши программы 75 миллиардов — и это немаленькие деньги», — подчеркнула Жолнович.
Читайте также
Кроме того, по словам Оксаны Жолнович, в ближайшее время в Минсоцполитики презентуют выход из этой ситуации для самых уязвимых слоев населения.
«Тем не менее, мы сейчас думаем, и я уверена, в ближайшее время уже презентуем выход из этой ситуации, чтобы все-таки увеличить возможность помочь людям и получить помощь тем, кто окажется на грани бедности и в бедственном положении. Возможно, это будет другим инструментом, чем прожиточный минимум», — рассказала она.

Справка Finance.ua:

  • по словам Жолнович, увеличить размер пенсии отдельным гражданам смогут меценаты;
  • согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», украинцам доплачивают за сверхурочный страховой стаж. Таким образом, некоторые граждане имеют право на доплаты — кто именно, читайте здесь.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
На пенсии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.