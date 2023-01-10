Для Киева разрабатывают новую схему электроснабжения — Finance.ua

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Для Киева разрабатывают новую схему электроснабжения

Энергетика
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Для Киева разрабатывают новую схему электроснабжения
Для Киева разрабатывают новую схему электроснабжения
В столице Украины всегда будет достаточно электроснабжения для обеспечения бытовых потребителей водоснабжением и отоплением, для этого дорабатывают новую схему снабжения э/э.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
«Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет не страшен никакой блэкаут. В городе будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы, если система не работает, все получили питание, тепло и воду», — сказал он.
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Харченко отметил, что далее по этому же примеру планируют обеспечить электроэнергией другие крупные украинские города.
Напомним, недавно энергетикам удалось улучшить ситуацию со светом в Киеве. Столица с 30 декабря вернулась к графикам стабилизационных отключений.
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В то же время, при отключении света граждане могут зарядить устройства в «Пунктах несокрушимости». Киев не перестает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин анонсировал запуск миниэлектростанций в Украине. Запуск сети миниэлектростанций поможет Украине избежать блэкаутов. Пока правительство планирует необходимые меры, чтобы начать проект.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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