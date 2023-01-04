Эксперт объяснил, как сэкономить на отоплении и не замерзнуть зимой — Finance.ua

Эксперт объяснил, как сэкономить на отоплении и не замерзнуть зимой
В Украину пришла зима, а с ней и отопительный сезон. Платежки за коммунальные услуги не радуют, но есть способ немного сэкономить и не отказываться от тепла дома.
По мнению эксперта по отоплению Энди Керра, идеальная температура в доме составляет от 18 до 20 градусов.
«Зимой может возникнуть желание повысить температуру на термостате. Но эксперименты с разными температурами могут как снизить счета за электроэнергию, так и потенциально способствовать улучшению ночного сна», — цитирует эксперта издание Express.
В этой связи рекомендуется днем выставлять одну температуру на термостате, а на ночь ее менять. Такое решение позволит снизить потребление энергии.
Кроме того, эффективнее настроить котел так, чтобы он запускался, только когда необходима горячая вода или отопление. При этом на термостате лучше устанавливать температуру, которая необходима в доме. Дело в том, что постоянное сжигание топлива приведет к потерям энергии.
Также эксперт рекомендует держать термостат на минимальной отметке 10 градусов, чтобы не замерзали трубы.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью