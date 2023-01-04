Эксперт объяснил, как сэкономить на отоплении и не замерзнуть зимой — Finance.ua
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Эксперт объяснил, как сэкономить на отоплении и не замерзнуть зимой

Энергетика
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В Украину пришла зима, а с ней и отопительный сезон. Платежки за коммунальные услуги не радуют, но есть способ немного сэкономить и не отказываться от тепла дома.
По мнению эксперта по отоплению Энди Керра, идеальная температура в доме составляет от 18 до 20 градусов.
«Зимой может возникнуть желание повысить температуру на термостате. Но эксперименты с разными температурами могут как снизить счета за электроэнергию, так и потенциально способствовать улучшению ночного сна», — цитирует эксперта издание Express.
В этой связи рекомендуется днем выставлять одну температуру на термостате, а на ночь ее менять. Такое решение позволит снизить потребление энергии.
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Кроме того, эффективнее настроить котел так, чтобы он запускался, только когда необходима горячая вода или отопление. При этом на термостате лучше устанавливать температуру, которая необходима в доме. Дело в том, что постоянное сжигание топлива приведет к потерям энергии.
Также эксперт рекомендует держать термостат на минимальной отметке 10 градусов, чтобы не замерзали трубы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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