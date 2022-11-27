Как согреться в случае отсутствия отопления дома — советы эксперта Сегодня 04:19 — Личные финансы

В условиях, когда россияне атакуют критическую инфраструктуру, есть риск оказаться без отопления дома в течение длительного периода времени.

О том, как в таких условиях можно помочь организму согреться, рассказал спортивный турист Борис Кример.

«Из своего туристического опыта, а также жизни в течение нескольких недель в начале войны в Буче в подвале без коммуникаций, могу сказать, что главное — это двигаться. Потому что любые тёплые вещи, одеяла и спальники хранят, а не дают тепло. Тепло создаете вы сами. Поэтому надо двигаться, ходить, делать зарядку, в многоквартирном доме можно подняться по лестнице. Это физически может быть тяжело или лень, но это помогает разогреться организму. Туристы хорошо знают, если холодно, то надо порубить дрова — и становится лучше. Ложиться спать также обязательно после зарядки, если нет вариантов отопления», — рассказал Кример.

Также немаловажную роль в сохранении тепла играет многослойная одежда. Несколько слоев тонких вещей будут греть лучше, чем одна толстая вещь, за счет большего количества воздушных прослоек, лучше сохраняющих тепло. Обычно нижний слой — это термобелье, поверх которого можно одевать тёплые вещи из флиса, пуха, шерсти.

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«Во время сна человек малоподвижн, и поэтому идет потеря тепла. Туристы спят в спальниках, которые не дают теплу быстро теряться. Так же и дома можно завернуться в одеяла и следить за тем, чтобы тепло вокруг вас не терялось, а сохранялось. Под одеяло можно взять дополнительный источник. Например, вскипятить воду, налить прямо в бутылку и бросить себе под ноги. Другие люди или животные являются источником тепла, то есть спать вместе теплее, чем спать отдельно», — советует Кример.

Эксперт отмечает, что важно утепление ног, ведь они быстро мерзнут, и за счет этого тело теряет тепло. Для этого можно надеть несколько носков. Однако если ботинки этого не позволят, можно снаружи их утеплить тканью, например флисом. А вот полиэтиленом лучше не утеплять ноги, иначе создается парниковый эффект, ноги потеют и замерзают от собственной влаги.

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«Об искусственных источниках тепла. Есть вариант нагреть камни и забрать в дом, но это энерго- и трудоемко, желательно, чтобы камень был большой. Здесь много рисков, поэтому я не советовал бы. Также нужно быть осторожными с огнем в помещении. К примеру, с буржуйками. Металлическая конструкция быстро нагревается и могут возникнуть пожары. Во-вторых, продукты горения, прежде всего угарный газ, могут отравить. Так что нужно, чтобы была вентиляция, а в квартире сделать это трудно. Имеются газовые лампы, которые могут нагреть небольшое пространство на газовом баллоне. Но опять же это открытый огонь, и нужна вентиляция. Есть одноразовые грелки на химической основе, где можно налить немного воды, происходит химическая реакция и выделяется тепло. Сухие пайки так работают. Но, по-моему, двигаться эффективнее и дешевле. Много таких вещей не напасешься, а если говорить об отсутствии отопления в сутки, то такие грелки вряд ли помогут», — отметил Кример.

Эксперт добавил, что действительно полезен термос. Так что, если его нет, стоит задуматься о покупке. Таким образом кипяток можно хранить в течение длительного периода времени и пить горячую жидкость и согреваться изнутри.

УНН По материалам:

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