Могут ли к отключениям света добавиться проблемы с газом: оценка эксперта — Finance.ua
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Могут ли к отключениям света добавиться проблемы с газом: оценка эксперта

Энергетика
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Могут ли к отключениям света добавиться проблемы с газом: оценка эксперта
Могут ли к отключениям света добавиться проблемы с газом: оценка эксперта, Фото ua.depositphotos.com
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко оценил, может ли Украина в результате российских ракетных ударов получить проблемы не только со светом, но и с газом.
Напомним, что 17 ноября российские агрессоры совершили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО Укргаздобыча на украинском Востоке, что подтвердили в Нафтогазе.
До этого рф обстреливала энергетические объекты, в результате чего во многих регионах до сих пор продолжаются перебои с электричеством.

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«Ситуация сложная. Это системные атаки на энергетическую инфраструктуру, мощнейшие атаки в истории человечества. Повреждены линии электропередачи, даже те, которые связывают энергетическую систему с Ровенской и Хмельницкой атомными станциями», — рассказал Омельченко.
По его мнению, это очень опасно и может привести к аварии европейского уровня.
Что касается газовой инфраструктуры — в Харьковской и Полтавской областях находятся крупнейшие месторождения в Украине, атаки на которые могут вызвать серьезные энергетические проблемы зимой.
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«Поэтому здесь велика роль наших западных партнеров. Нужно увеличить поставки оборудования Украине», — сообщил эксперт.
Он отметил, что существует необходимость наращивания поставок и оружия для защиты Украины.
«Здесь есть прямая зависимость — чем больше успехи украинских военных на фронте, тем больше россия уничтожает гражданскую инфраструктуру, уничтожая, по сути, жизнеспособность населения», — резюмировал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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