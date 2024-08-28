Для армии упростили учет военного имущества — Finance.ua

Для армии упростили учет военного имущества Сегодня 19:32 — Казна и Политика

Для армии упростили учет военного имущества

Министерство обороны в рамках цифровизации армии внесло изменения в ряд приказов, упрощающих воинский учет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Министерство обороны продолжает цифровизацию украинской армии: внесены изменения в приказы 232, 300 и 440, которые касаются воинского учета. Изменения в эти приказы отменяют целый ряд бюрократических норм, а часть бумажной работы можно будет выполнять в цифровом формате», — говорится в сообщении.

По мнению Минобороны, это ускорит внутренние процессы, сэкономит время на службу и облегчит работу военным.

«В мире уже давно используются цифровые инструменты для ведения учета, в то время как наши военные ведут журналы „от руки“. Новые изменения в приказы Министерства обороны в дальнейшем освобождают нас от бумажной и медленной армии», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Что меняется:

упраздняются 16 неинформативных бумажных книг и журналов. Например, книги учета движения лиц, которые питаются, или журнал учета мыла;

отменяются стеллажные ярлыки и штабельные карты для большинства складов;

аттестаты на питание и имущество военнослужащих можно будет набрать на компьютере и распечатать. Раньше это были бланки строгой отчетности, которые писались от руки при перемещениях военных;

отменяются комиссии для приема-передачи военного имущества;

отменяется сверка и ведение журналов результатов сверки учета военного имущества между воинскими частями и органами военного управления, работающими в информационно-коммуникационных системах. Этими данными можно будет обмениваться в цифровом виде.

разрешается использовать квалифицированные электронные подписи и печати при оформлении первичных документов и учете военного имущества.

Как сообщалось, в феврале этого года были внесены первые изменения в приказ № 440. Они позволили вести учетные регистры и вспомогательные документы в электронной форме.

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