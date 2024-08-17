Disney планирует инвестировать десятки миллиардов долларов в развитие «Disneyland» — Finance.ua

Disney планирует инвестировать десятки миллиардов долларов в развитие «Disneyland» Сегодня 23:08 — Фондовый рынок

Disney планирует инвестировать десятки миллиардов долларов в развитие «Disneyland», Фото: Getty Images

Планируется возведение новых аттракционов, включая «Avengers: Защита бесконечности» и «Летная лаборатория Старка».

О таком амбициозном плане сообщил глава Experiences Джош Д’Амаро.

Он добавил, что речь идет о 4 новых круизных лайнерах, 6 новых тематических странах и многом другом.

Какие планы у Disney

Среди подробностей есть появление новых злодеев Disney в «Волшебном Королевстве» Walt Disney World в Орландо, штат Флорида.

Кроме того, удвоение размера Кампуса Мстителей в Disney California Adventure Park в Анахайме, Калифорния. В то же время рассматривается партнерство с создателем Fortnite Epic Games.

«Для нас это беспрецедентная эра роста», — заметил д’Амаро.

Инвестиции будут сверхбольшими — более 60 миллиардов долларов.

Будут построены 2 новых аттракциона в California Adventure: Avengers: «Защита бесконечности» и «Летная лаборатория Старка».

Новый аттракцион «Аватар» будет в California Adventure.

А в честь 70-летия парка Disneyland в Анахайме в следующем году будет открыто шоу о жизни основателя Уолта Диснея.

borgexpert По материалам:

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