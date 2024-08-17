Disney планирует инвестировать десятки миллиардов долларов в развитие «Disneyland» — Finance.ua

Disney планирует инвестировать десятки миллиардов долларов в развитие «Disneyland»
Планируется возведение новых аттракционов, включая «Avengers: Защита бесконечности» и «Летная лаборатория Старка».
О таком амбициозном плане сообщил глава Experiences Джош Д’Амаро.
Он добавил, что речь идет о 4 новых круизных лайнерах, 6 новых тематических странах и многом другом.
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Какие планы у Disney
Среди подробностей есть появление новых злодеев Disney в «Волшебном Королевстве» Walt Disney World в Орландо, штат Флорида.
Кроме того, удвоение размера Кампуса Мстителей в Disney California Adventure Park в Анахайме, Калифорния. В то же время рассматривается партнерство с создателем Fortnite Epic Games.
«Для нас это беспрецедентная эра роста», — заметил д’Амаро.
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Инвестиции будут сверхбольшими — более 60 миллиардов долларов.
- Будут построены 2 новых аттракциона в California Adventure: Avengers: «Защита бесконечности» и «Летная лаборатория Старка».
- Новый аттракцион «Аватар» будет в California Adventure.
- А в честь 70-летия парка Disneyland в Анахайме в следующем году будет открыто шоу о жизни основателя Уолта Диснея.
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