Инвестируют 1,2 млрд евро: в Италии новый стартап Aehra готовит выпуск сразу двух электромобилей — Finance.ua

Инвестируют 1,2 млрд евро: в Италии новый стартап Aehra готовит выпуск сразу двух электромобилей Сегодня 04:45 — Технологии&Авто

Инвестируют 1,2 млрд евро: в Италии новый стартап Aehra готовит выпуск сразу двух электромобилей

Итальянский стартап по выпуску электромобилей Aehra назвал свои первые два автомобиля — это кроссовер Impeto и седан под названием Estasi. Компания подала бизнес-план в Министерство промышленности Италии по строительству нового завода в Мошано-Сант-Анджело, в северо-восточном регионе Абруццо.

Компания заявила, что выбрала это место из-за близости к итальянской промышленности по производству углеродного волокна и опыта, который предлагает соседний Университет Л'Аквиллы.

Основатель и генеральный директор Aehra Хазим Нада сказал, что этот фактор окажется решающим для создания монококка из углеволокна, лежащего в основе моделей Aehra.

«Aehra также установила стратегические отношения с Университетом Л'Аквиллы. Будучи домом для одного из самых передовых в мире инженерных центров электромобилей, университет станет ключом к разработке усовершенствованной электрической трансмиссии Aehra с пробегом 800 км и всех будущих технологий электромобилей», — добавил он.

Позже в этом году компания Aehra планирует приступить к строительству промышленного объекта стоимостью 1,2 миллиарда евро. Он добавил, что завод может создать 540 рабочих мест на местном уровне и 110 дополнительных должностей в штаб-квартире компании в Милане. Заявка компании на государственные инвестиции появилась на фоне того, что власти Италии стремятся поддержать автомобильную промышленность страны.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.