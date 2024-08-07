Инвестируют 1,2 млрд евро: в Италии новый стартап Aehra готовит выпуск сразу двух электромобилей — Finance.ua
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Инвестируют 1,2 млрд евро: в Италии новый стартап Aehra готовит выпуск сразу двух электромобилей

Технологии&Авто
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Инвестируют 1,2 млрд евро: в Италии новый стартап Aehra готовит выпуск сразу двух электромобилей
Инвестируют 1,2 млрд евро: в Италии новый стартап Aehra готовит выпуск сразу двух электромобилей
Итальянский стартап по выпуску электромобилей Aehra назвал свои первые два автомобиля — это кроссовер Impeto и седан под названием Estasi. Компания подала бизнес-план в Министерство промышленности Италии по строительству нового завода в Мошано-Сант-Анджело, в северо-восточном регионе Абруццо.
Компания заявила, что выбрала это место из-за близости к итальянской промышленности по производству углеродного волокна и опыта, который предлагает соседний Университет Л'Аквиллы.
Основатель и генеральный директор Aehra Хазим Нада сказал, что этот фактор окажется решающим для создания монококка из углеволокна, лежащего в основе моделей Aehra.
Инвестируют 1,2 млрд евро: в Италии новый стартап Aehra готовит выпуск сразу двух электромобилей
«Aehra также установила стратегические отношения с Университетом Л'Аквиллы. Будучи домом для одного из самых передовых в мире инженерных центров электромобилей, университет станет ключом к разработке усовершенствованной электрической трансмиссии Aehra с пробегом 800 км и всех будущих технологий электромобилей», — добавил он.
Позже в этом году компания Aehra планирует приступить к строительству промышленного объекта стоимостью 1,2 миллиарда евро. Он добавил, что завод может создать 540 рабочих мест на местном уровне и 110 дополнительных должностей в штаб-квартире компании в Милане. Заявка компании на государственные инвестиции появилась на фоне того, что власти Италии стремятся поддержать автомобильную промышленность страны.
По материалам:
Autogeek
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