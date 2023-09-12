Директор столичного роддома выплатил 4,5 миллиона несуществующим сотрудникам — Finance.ua
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Директор столичного роддома выплатил 4,5 миллиона несуществующим сотрудникам

Криминал
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Директор столичного роддома выплатил 4,5 миллиона несуществующим сотрудникам
Директор столичного роддома выплатил 4,5 миллиона несуществующим сотрудникам
Директор «Киевского городского роддома» Киевского городского совета уведомлен о подозрении в служебном подлоге документов и легализации средств, полученных преступным путем, что привело к растрате 4,5 млн грн бюджетных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Руководитель медучреждения привлек к незаконной схеме своих подчиненных и знакомых.
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С их помощью в роддом документально трудоустроили 17 «работников», которым в течение года начислялась заработная плата, хотя фактически они не работали.
В то же время директор вносил ложные сведения в официальные документы — приказы о назначении работников, табели учета рабочего времени, статистическую отчетность и т. д.
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Незаконные выплаты из бюджета поступали на банковские карты «работников», а затем распределялись между фигурантами.
В настоящее время директор роддома уведомлен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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