Директор столичного роддома выплатил 4,5 миллиона несуществующим сотрудникам — Finance.ua

Директор столичного роддома выплатил 4,5 миллиона несуществующим сотрудникам Сегодня 18:00 — Криминал

Директор столичного роддома выплатил 4,5 миллиона несуществующим сотрудникам

Директор «Киевского городского роддома» Киевского городского совета уведомлен о подозрении в служебном подлоге документов и легализации средств, полученных преступным путем, что привело к растрате 4,5 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Руководитель медучреждения привлек к незаконной схеме своих подчиненных и знакомых.

Читайте также Украл бензина на 2 млн. В Запорожье арестовали имущество полковника ГСЧС

С их помощью в роддом документально трудоустроили 17 «работников», которым в течение года начислялась заработная плата, хотя фактически они не работали.

В то же время директор вносил ложные сведения в официальные документы — приказы о назначении работников, табели учета рабочего времени, статистическую отчетность и т. д.

Читайте также БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов

Незаконные выплаты из бюджета поступали на банковские карты «работников», а затем распределялись между фигурантами.

В настоящее время директор роддома уведомлен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.