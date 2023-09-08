Украл бензина на 2 млн. В Запорожье арестовали имущество полковника ГСЧС — Finance.ua

Украл бензина на 2 млн. В Запорожье арестовали имущество полковника ГСЧС Сегодня 21:33 — Криминал

Суд арестовал имущество полковника спасательной службы в Запорожской области. Он наживался на войне и воровал бензин, выделяемый для ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, полковник, бывший начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Запорожской области, и его сообщники разворовывали топливо, выделяемое для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей.

Хищение топлива было настолько масштабным, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственной усадьбы. Сумма ущерба составляет более 2,3 млн гривен. Кроме того, чиновник использовал сотрудников ГСЧС для перевозки похищенного топлива.

Суд арестовал земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и его банковские счета.

Правоохранители изъяли автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF, а суд арестовал еще 5,5 млн гривен.

Также арестован и передан в управление АРМА 1 млн гривен подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать топливо.

РБК daily По материалам:

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