Дежурства вне графика: у кого в ІТ есть онколы и как они оплачиваются — Finance.ua

Дежурства вне графика: у кого в ІТ есть онколы и как они оплачиваются Сегодня 11:35 — Личные финансы

Дежурства вне графика: у кого в ІТ есть онколы и как они оплачиваются

Аналитики DOU опубликовали результаты опроса, в котором исследовали, работают ли украинские айтишники за пределами стандартного рабочего графика — так называемые онколы. Компании не всегда платят отдельно за онколы, но медианные зарплаты у дежурных часто на 5−10% выше.

Что такое онколы и у кого они бывают чаще всего

Онколы — это когда работник должен быть на связи вне основного рабочего времени, чтобы быстро реагировать на проблемы с системой или сервисом.

По результатам опроса, у 15% специалистов бывают онколы. Чаще всего — это SRE. Среди них о дежурствах сообщили 67%. Также в списке лидеров сисадмины (49%), DBA (43%), техподдержка (36%), DevOps (30%) и специалисты по безопасности (29%).

Среди разработчиков онколы есть только у 14%, чаще всего — бэкенд-инженеры (18%). У дата-инженеров этот показатель — 20%. У тестировщиков и Data Scientists дежурство менее 10%.

Инфографика: DOU

Интересно, что в DevOps/SRE дежурства не зависят от опыта — они есть у специалистов всех уровней. А вот у разработчиков, сисадминов и техподдержки чаще привлекают к онколам более опытных специалистов.

Где онколы встречаются чаще всего

Больше всего онколов у работников государственных компаний и учреждений — у 31% специалистов. В продуктовых компаниях — 19%, в стартапах — 18%. Реже всего они бывают в сервисных и аутстафинговых компаниях — в пределах 9−12%.

Однако сисадмины и техподдержка дежурят одинаково часто и в продуктовых, и в сервисных компаниях.

Размер компании почти не влияет на наличие онколов. А вот тип проекта — да. Чаще всего дежурят в сферах Uberfication, Dating и Miltech.

Инфографика: DOU

Как часто дежурят и действительно ли приходится работать

В большинстве случаев дежурства длятся несколько дней в месяц. 43% имеющих онколы дежурят 1−3 дня, еще треть — 4−7 дней. Но у некоторых специалистов — в основном SRE, сисадминов, дата-инженеров и DevOps — дежурства бывают более интенсивными: более недели в месяц.

В крупных компаниях с более чем 200 сотрудниками обычно действуют сбалансированные графики, в них реже требуют дежурить более 7 дней. Компании поменьше дают либо короткие дежурства, либо, наоборот, слишком частые.

При этом ситуации, действительно нуждающиеся в вмешательстве во время онколов, случаются нечасто. Почти половина опрошенных указали, что подобные случаи бывают редко. Ежедневные инциденты — это скорее исключение. Чаще всего с ними сталкиваются дата-инженеры (в 31% случаев), реже — разработчики и тестировщики.

Инфографика: DOU

Оплачиваются ли онколы

56% технических специалистов не получают отдельной оплаты за онколы. Если она есть, то чаще всего это фиксированная сумма независимо от того, возникали ли проблемы. Реже встречаются почасовая оплата или оплата только при разрешении инцидентов.

Чаще других оплату за онколы получают DevOps/SRE, специалисты техподдержки и бэкенд-разработчики. У сисадминов, дата-инженеров и большинства разработчиков дополнительных выплат за дежурство почти нет.

Инфографика: DOU

Сервисные, аутстафинговые и крупные компании чаще компенсируют онколы, чем стартапы, госструктуры или маленькие компании до 10 человек.

Даже если он не оплачивается отдельно, эта работа может быть учтена в основной зарплате. Разработчики и DevOps/SRE, имеющие дежурство, обычно получают на 5−10% больше, чем у тех, кто их не имеет. У QA такого эффекта почти нет.

Интересно, что интенсивность дежурств (длительность и количество) на уровень зарплаты практически не влияет.

Напомним, в мае 2025 года компании опубликовали на DOU на 95 вакансий меньше, чем в апреле — 6213. Однако это на 1100 вакансий больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала 2025 года на рынке стабильно держится более 6 тысяч вакансий ежемесячно (кроме февраля). Больше всего откликаются на вакансии в Front-end — в среднем 91 отклик. В то же время у QA с февраля конкуренция снижается и сейчас составляет 60,6 отклика.

Каждый седьмой айтишник тратит на поиск работы более шести месяцев.

Почти 2,5 тыс. ІТ-специалистов активно искали новую работу в течение последнего года. Большая доля искателей снижала свои зарплатные ожидания. В Украине это сделали 43% искавших работу за рубежом — 39%. Это практиковали специалисты всех тайтлов.

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