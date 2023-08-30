Deutsche Bahn согласилась на рекордное повышение зарплат во избежание новых забастовок — Finance.ua

Deutsche Bahn согласилась на рекордное повышение зарплат во избежание новых забастовок Сегодня 03:24 — Фондовый рынок

Deutsche Bahn согласилась на рекордное повышение зарплат во избежание новых забастовок

В понедельник немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn заключил соглашение с профсоюзом железнодорожников и транспортников (EVG), прекратив спор о заработной плате и избежав потенциальных забастовок.

Об этом сообщает DW

«У нас есть солидарное соглашение о заработной плате, которое приносит значительный плюс, в некоторых случаях более 50%, прежде всего, работникам с низкими и средними доходами», — заявил журналистам в Берлине глава EVG Мартин Буркерт.

Deutsche Bahn заявила, что удовлетворена результатами переговоров.

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«Это хорошая новость для всех, что мы достигли коллективного соглашения в эти сложные времена… Даже если оно требует от нас многого в экономическом плане», — сказал директор по персоналу DB Мартин Зайлер.

Организованные EVG забастовки повлекли за собой масштабные перебои в работе немецкой железной дороги в этом году, включая общенациональную акцию в апреле, которая парализовала значительную часть сети.

После нескольких месяцев безуспешных коллективных переговоров и однодневных забастовок DB и EVG договорились об арбитраже в июне.

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В результате был достигнут компромисс, предусматривающий повышение заработной платы на 410 евро в месяц в два этапа в течение 25 месяцев. Первое повышение на 200 евро в декабре и 210 евро в августе 2024 года.

Кроме того, вместе с октябрьской зарплатой будет произведена не облагаемая налогом единовременная выплата в размере 2850 евро.

Это самое большое повышение уровня оплаты труда в истории Deutsche Bahn. Первоначально EVG требовала повышения минимум на 650 евро в месяц.

Однако железнодорожные забастовки для путешественников в Германии полностью не исключены. Другой профсоюз железнодорожников, GDL, должен начать переговоры для своих членов позже в этом году.

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Економічна Правда По материалам:

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