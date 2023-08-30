Deutsche Bahn согласилась на рекордное повышение зарплат во избежание новых забастовок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Deutsche Bahn согласилась на рекордное повышение зарплат во избежание новых забастовок

Фондовый рынок
11
Deutsche Bahn согласилась на рекордное повышение зарплат во избежание новых забастовок
Deutsche Bahn согласилась на рекордное повышение зарплат во избежание новых забастовок
В понедельник немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn заключил соглашение с профсоюзом железнодорожников и транспортников (EVG), прекратив спор о заработной плате и избежав потенциальных забастовок.
Об этом сообщает DW.
«У нас есть солидарное соглашение о заработной плате, которое приносит значительный плюс, в некоторых случаях более 50%, прежде всего, работникам с низкими и средними доходами», — заявил журналистам в Берлине глава EVG Мартин Буркерт.
Deutsche Bahn заявила, что удовлетворена результатами переговоров.
Читайте также
«Это хорошая новость для всех, что мы достигли коллективного соглашения в эти сложные времена… Даже если оно требует от нас многого в экономическом плане», — сказал директор по персоналу DB Мартин Зайлер.
Организованные EVG забастовки повлекли за собой масштабные перебои в работе немецкой железной дороги в этом году, включая общенациональную акцию в апреле, которая парализовала значительную часть сети.
После нескольких месяцев безуспешных коллективных переговоров и однодневных забастовок DB и EVG договорились об арбитраже в июне.
Читайте также
В результате был достигнут компромисс, предусматривающий повышение заработной платы на 410 евро в месяц в два этапа в течение 25 месяцев. Первое повышение на 200 евро в декабре и 210 евро в августе 2024 года.
Кроме того, вместе с октябрьской зарплатой будет произведена не облагаемая налогом единовременная выплата в размере 2850 евро.
Это самое большое повышение уровня оплаты труда в истории Deutsche Bahn. Первоначально EVG требовала повышения минимум на 650 евро в месяц.
Однако железнодорожные забастовки для путешественников в Германии полностью не исключены. Другой профсоюз железнодорожников, GDL, должен начать переговоры для своих членов позже в этом году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.