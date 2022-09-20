Deutsche Bahn и «Укрзализныця» подписали меморандум о долгосрочной поддержке — Finance.ua
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Deutsche Bahn и «Укрзализныця» подписали меморандум о долгосрочной поддержке

Казна и Политика
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Deutsche Bahn и «Укрзализныця» подписали меморандум о долгосрочной поддержке
Deutsche Bahn и «Укрзализныця» подписали меморандум о долгосрочной поддержке
СЕО Deutsche Bahn AG Рихард Лутц и председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин подписали Меморандум о взаимопонимании по поводу долгосрочной помощи и поддержки.
Подписание состоялось в рамках выставки InnoTrans 2022, торжественно открытой в Берлине.
Документ был подписан в присутствии Федерального министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга.
Как отметил глава DB Рихард Лутц, на данном этапе поддержка немецкой компанией «Укрзализныци», работающей в условиях войны, будет состоять в модернизации диспетчерских систем, а также укреплении связей УЗ и сближении ее с европейскими железными дорогами.
«Мы будем поддерживать „Укрзализныцю“ в укреплении связей с ЕС. В будущем УЗ должен увидеть свои структуры соответствующими стандартам ЕС», — заявил он.
Также, по словам топ-менеджера DB, компания уделяет особое внимание грузовым железнодорожным перевозкам, способствующим объединению Украины с Европой — расширению так называемого «железнодорожного моста».
В свою очередь федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькер Виссинг отметил весомый вклад УЗ в эвакуацию людей из зон военных действий и слаженное сотрудничество украинской, польской и немецкой железных дорог в перевозках беженцев и доставке в Украину товаров первой необходимости.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Центр транспортних стратегій
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