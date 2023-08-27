Где купить билеты на поезда в разных странах Европы: сайты железных дорог — Finance.ua
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Где купить билеты на поезда в разных странах Европы: сайты железных дорог

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Где купить билеты на поезда в разных странах Европы: сайты железных дорог
Где купить билеты на поезда в разных странах Европы: сайты железных дорог
Поездки по железной дороге в европейских странах актуальны как для украинских беженцев, так и для туристов. В некоторых странах билеты на поезд летом можно приобрести со скидками.
На каких сайтах железных дорог следует искать билеты и маршруты поездки, рассказывает tripmydream.ua.

Как купить билеты на поезд в соседние страны

Добраться за границу можно несколькими рейсами «Укрзализныци». Посмотреть поезда и маршруты из Украины можно на сайте uz-vezemo.com/eu-schedule.
Больше всего рейсов из городов Украины в Польшу, в частности в пересадочные узлы в Перемышле и Хелме. Также есть возможность доехать прямым поездом в Варшаву.
Впрочем, также есть рейсы в Венгрию, Австрию, Словакию, Молдову.
Для дальнейших поездок следует покупать билеты на сайтах железных дорог в конкретной стране. Сайты железных дорог соседних с Украиной стран:
  • Польша: PKP Intercity (существует украиноязычное приложение), Polrail Service;
  • сайт словацкой железной дороги;
  • сайт венгерской железной дороги;
  • сайт железной дороги Румынии (есть рейсы в Софию и Стамбул). На сайте можно приобрести билеты в город Галац около Рени, города Яссы (международный аэропорт), станции Валя Вешеулуй (около украинского города Рахов);
  • сайт железной дороги Молдовы (есть рейс из Кишенева в Бухарест);

Как путешествовать на поездах в других странах Европы.

Самая популярная страна среди украинских беженцев — Германия. Существует также приложение. Также билеты можно покупать на следующих сайтах железных дорог:
Цена билетов на поезд может быть ниже, если его покупать у компании, обслуживающей рейс.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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