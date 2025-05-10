Дети в ОАЭ будут изучать искусственный интеллект в школах — Finance.ua

Дети в ОАЭ будут изучать искусственный интеллект в школах 10.05.2025, 00:08 — Мир

Дети в ОАЭ будут изучать искусственный интеллект в школах

Объединенные Арабские Эмираты уже в этом году введут в учебную программу в школах курс по изучению искусственного интеллекта. Эта страна Персидского залива борется за то, чтобы стать региональным центром развития ИИ.

Об этом пишет Bloomberg.

Что будут изучать дети

Соответствующий предмет планируют начать преподавать в 2025—2026 учебном году для детей от садика до 12 класса.

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Курс предполагает изучение этической осведомленности, а также фундаментальных концепций и применения ИИ в реальном мире.

ОАЭ присоединяются к группе стран, интегрирующих искусственный интеллект в школьное образование.

К примеру, Пекин в прошлом месяце объявил об аналогичном шаге по внедрению курсов по ИИ для учащихся начальной и средней школы в Китае.

Развитие ИИ в ОАЭ

ОАЭ сделали значительные инвестиции в центры обработки данных, используемые для обучения моделям искусственного интеллекта, и создали инвестиционный фонд ИИ.

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Последний, как отметили знакомые с проектом источники, может возрасти до 100 миллиардов долларов за несколько лет.

Генеральный директор OpenAI Inc. Сэм Альтман заявил в прошлом году, что Эмираты могут служить мировой «регуляторной песочницей» для тестирования технологий искусственного интеллекта, а затем инициировать глобальные правила, ограничивающие их использование.

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