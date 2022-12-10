Дешевые квартиры в Украине закончились: почему продавцы не спешат снижать цены — Finance.ua

Дешевые квартиры в Украине закончились: почему продавцы не спешат снижать цены Сегодня 17:00 — Недвижимость

Цены на квартиры в Украине, несмотря на войну и проблемы с электричеством, особо не снижаются. Причина — волна паники утихла.

Поэтому застройщики и продавцы не спешат снижать цены, рассказал председатель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас, передает UBR.ua.

Он отметил: в связи с этим дешево купить квартиру уже не получится.

«Все те, кто хотел продать срочно и готов был уступать, уже закончились. Волна паники утихла, и сегодня продавцы не спешат снижать цены», — подчеркнул Бразас.

В то же время, по данным M2bomber , за последние полгода квадратный метр на вторичном рынке столицы подорожал на 5306 грн. Цена выросла с 45681 грн до 50987 грн.

За месяц же подорожание хоть и не стало таким значительным, но показателен сам его факт. С 8 ноября по 8 декабря «квадрат» в киевских квартирах вырос в цене на 270 грн — с 50717 грн до 50987 грн.

Как подорожал квадратный метр на вторичном рынке жилья в Киеве., ua.m2bomber.com

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют данные Dom.Ria, на вторичном рынке фиксируется рост количества предложений, сопровождающийся определенным увеличением цены. В большинстве областей Украины наблюдается рост стоимости вторичного жилья. Высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве — 93 526 долларов США, что на 8,7% выше, чем в октябре;

рынок новостроек продолжает восстанавливаться: отделы продаж работают, жилье продолжает переходы к этапу ввода в эксплуатацию. Средняя стоимость квадратного метра понемногу уходит вверх. Средняя цена м² на конец ноября в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 46 425 грн. По сравнению с октябрем произошел рост цены на 2,57%.

Обозреватель По материалам:

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