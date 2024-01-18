Деревообрабатывающий комплекс в Ровенской области выставили на приватизационный аукцион за 1,1 млн грн — Finance.ua

Деревообрабатывающий комплекс в Ровенской области выставили на приватизационный аукцион за 1,1 млн грн
Фонд госимущества приглашает 23 января к участию в аукционе по приватизации деревообрабатывающего комплекса в Ровенской области.
Об этом сообщил Фонд Государственного имущества.
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Актив представлен паркетным цехом, пристройками, навесом готовой продукции, зданием котельной, оборудованием в количестве 32 единиц.
Стартовая цена — ₴1,1 млн;
Регистрация на аукцион — до 22 января;
Аукцион — 23 января, участвовать;
Локация — Ровенская область, Ровенский район, пгт Клевань, ул. Лесная, 4.
Напомним, в течение текущей недели (08 — 12 января) запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.
Начальная цена реализации всех лотов составляет 4 901,5 млн грн. Из них на сумму 4 440,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 325,8 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.
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