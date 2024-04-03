Депутаты ВР предлагают установить мораторий на принудительную реализацию имущества оборонно-промышленных предприятий — Finance.ua
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Депутаты ВР предлагают установить мораторий на принудительную реализацию имущества оборонно-промышленных предприятий

Казна и Политика
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Депутаты ВР предлагают установить мораторий на принудительную реализацию имущества оборонно-промышленных предприятий
Депутаты ВР предлагают установить мораторий на принудительную реализацию имущества оборонно-промышленных предприятий
Депутат ВР предлагает повысить эффективность управления государственным имуществом, усовершенствовать механизм реализации арестованного имущества и приблизить правовые стандарты в Украине к европейским.
Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте ВР.
«Выполнение Украиной ее уставных и индивидуальных обязательств как государства — члена Совета Европы предусматривает осуществление пакета приоритетных мер по адаптации украинского законодательства, институтов и практики к европейским стандартам по правам человека, верховенству права и демократии. Среди основных причин возникновения проблемы неисполнения решений судов Стратегия определяет наличие мораториев, препятствующих принудительному исполнению решений судов», — говорится в пояснительной записке проекта.
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Проектом закона предусматривается внесение изменений в законы Украины «О введении моратория на принудительную реализацию имущества», «Об исполнительном производстве», «Об ипотеке» и предлагается следующее:
  • установить, что действие моратория на применение принудительной реализации имущества распространяется на хозяйственные общества, в уставных капиталах которых доля государства составляет 50 и более процентов и действует в течение 3 лет с момента вступления в силу такого закона;
  • установить мораторий на применение принудительной реализации имущества хозяйственных обществ в оборонно-промышленном комплексе;
  • ввести положение, что реализация арестованного имущества осуществляется путем проведения электронных аукционов (публичных торгов) в электронной торговой системе, а именно: предусмотреть использование двухуровневой электронной торговой системы для проведения торгов, позволяющей разделить функции организатора, администратора и операторов электронных площадок по реализации арестованного имущества, и т. д.
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Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть, что порядок реализации имущества, на которое обращено взыскание, определяется Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере реализации имущества (имущественных прав, других активов) или прав на него на конкурентных началах в форме аукционов.
По материалам:
Mind
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