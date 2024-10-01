Депутаты нашли источники для получения дополнительных 50 миллиардов в бюджет — Гетманцев Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Депутаты нашли источники для получения дополнительных 50 миллиардов в бюджет — Гетманцев

Народные депутаты подали в проект государственного бюджета на 2025 год правки, содержащие дополнительный ресурс поступлений в сумме 50 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«Проработав проект бюджета, мы с коллегами предлагаем дополнительный ресурс. Он небольшой, потому что составляет всего 1,3% расходов бюджета, впрочем реально. Речь идет о 50 млрд грн», — говорится в сообщении.

По словам Гетманцева, источником поступления этих средств могут стать увеличенный до 50% налог на банки за 2024 год, дооценка поступлений от импортного НДС, которые, как и в прошлом году занижены.

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Депутаты также предлагают сократить ряд менее приоритетных во время войны расходов, в частности, на содержание органов власти, на неэффективные бюджетные программы (по типу реструктуризации угольных предприятий) или программы, возвращение к которым сейчас не ко времени, например, частично возобновляемый Дорожный фонд (кроме обслуживания ранее взятых долгов).

По его словам, из этих 50 млрд грн предлагается направить:

60% (почти 30 млрд грн) на усиление обороноспособности (развитие, закупку, модернизацию ВВТ, на выполнение государственных целевых программ развития ОПК, закупку дронов на ГУР, СБУ, пограничную службу и др.);

19% (9,7 млрд грн) — на десятки программ в сфере социальной защиты населения, образования, медицины и поддержки территориальных громад (прежде всего, в части делегированных социальных расходов);

18% (9 млрд грн) — на поддержку экономики, в частности, на восстановление программы гражданского разминирования, программы частичного возмещения покупки стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, поддержки индустриальных парков, проектов с крупными инвестициями, Фонда развития предпринимательства, фермерских хозяйств и т. д.

3% (1,3 млрд грн) — на усиление евроинтеграции, диджитализации, которые являются важными сквозными направлениями всех осуществляемых сейчас реформ.

«Уверен, что в этом году сенсаций не будет, и проект бюджета-2025 будет принят по графику», — подытожил нардеп.

Справка Finance.ua:

по прогнозам Министерства экономики Украины, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс доллара на уровне 45 гривен за $1. Среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 24 389 грн (ожидаемая средняя зарплата в 2024 году — 20 581);

в 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года. В Министерстве финансов заявили, что сейчас нет возможности повышать социальные стандарты, о чем было договорено с международными партнерами.

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