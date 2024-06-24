Депутат назвал преимущества «экономического бронирования» — Finance.ua

Депутат назвал преимущества «экономического бронирования» Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Депутат назвал преимущества «экономического бронирования»

Законопроект об «экономическом бронировании» позволит предприятиям ежемесячно выплачивать дополнительную плату в размере 20 000 гривен для сохранения важных специалистов и продолжения производства, что позволит увеличить доходы государственного бюджета на 200−300 миллиардов гривен.

Об этом в эфире телемарафона рассказал народный депутат, председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

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«Мы предлагаем дополнительный инструмент для тех предприятий, которые не имеют возможности подпасть под постановления Кабмина, но при этом имеют достаточный внутренний ресурс, позволяющий им платить дополнительные средства для бронирования критически важных для них специалистов, которые и дальше продолжали бы свою работу. Поэтому это не об отмене существующего режима, это о дополнении и расширении инструментов», — сказал Наталуха.

Он рассказал, что «экономическое бронирование» предполагает уплату предприятиями ежемесячно 20 тыс. гривен за одного работника.

«Речь идет о том, что предприятие именно выбирает, какая специальность для него критическая, какое лицо на этой специальности является критическим, и это лицо бронирует путем уплаты ежемесячно дополнительного военного сбора в размере 20 тыс. гривен. Это касается и юридических лиц, и также физических лиц — предпринимателей, но там есть определенные ограничения, чтобы сделать невозможным, например, то, что завтра все зарегистрировались ФЛП и сами себя „побронировали“. Мы предусмотрели определенные предохранители, чтобы такого не произошло. Это такой благотворительный платеж, который работодатель сам определяет, способен ли он его потянуть, или не способен», — добавил Наталуха.

По его словам, «экономическое бронирование» предполагает три цели:

забронировать критических специалистов, без которых производственный процесс будет невозможен;

аккумулировать средства — по оценкам это может предоставить дополнительные поступления в госбюджет в размере от 200 до 300 млрд гривен в год;

увеличить производство.

«Если мы возьмем дроны, то это позволит сохранить на местах людей, у которых есть навыки, знания и опыт в производстве дронов и понимание этих технологий. Во-вторых, собрать дополнительные средства, которые можно будет потратить на закупку дополнительных компонентов или на кредитование, или на грантование В-третьих, увеличить масштабы уже существующих производств, увеличить размеры дронов на передовой путем покупки этих дронов государством за рубежом. Что это даст? Это даст то, что чем больше дронов на передовой, тем меньше количество жертв среди личного состава По нашему мнению, „экономическое бронирование“ за счет усиления производственной составляющей способно приблизить процесс ротаций, потому что мы сможем постепенно заменить людей машинами», — добавил Наталуха.

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Нардеп добавил, что законопроект об «экономическом бронировании» Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрит в начале июля.

«Думаю, что где-то на первые недели июля мы сможем увидеть его в комитете и, наверное, в зале к первому чтению», — заявил нардеп.

УНН По материалам:

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