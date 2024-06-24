Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации — Finance.ua

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Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации

Казна и Политика
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Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации
Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации
Кабинет Министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2024 г. № 723.
Документом механизм бронирования расширен на работающих военнообязанных:
  • «на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством».
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Ранее порядок касался только на работающих военнообязанных:
  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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Бронирование военнообязанных работников — это процедура, позволяющая определенным категориям сотрудников критически важных предприятий получить отсрочку от мобилизации (до 6 месяцев). robota.ua обратилась к эксперту, чтобы узнать ответы на актуальные вопросы, касающиеся бронирования.
Ранее Министерство обороны рассказало, работники каких предприятий могут получить бронь согласно действующему законодательству.
По материалам:
РБК-Україна
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