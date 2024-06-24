Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации — Finance.ua

Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации

Кабинет Министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2024 г. № 723

Документом механизм бронирования расширен на работающих военнообязанных:

«на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством».

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Ранее порядок касался только на работающих военнообязанных:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Бронирование военнообязанных работников — это процедура, позволяющая определенным категориям сотрудников критически важных предприятий получить отсрочку от мобилизации (до 6 месяцев). robota.ua обратилась к эксперту, чтобы узнать ответы на актуальные вопросы, касающиеся бронирования.

Ранее Министерство обороны рассказало , работники каких предприятий могут получить бронь согласно действующему законодательству.

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