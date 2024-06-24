Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации — Finance.ua

Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации
Кабинет Министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.
Документом механизм бронирования расширен на работающих военнообязанных:
- «на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством».
Ранее порядок касался только на работающих военнообязанных:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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Ранее Министерство обороны рассказало, работники каких предприятий могут получить бронь согласно действующему законодательству.
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