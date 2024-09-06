Депозиты: какие условия предложат банки в сентябре — Finance.ua

Депозиты: какие условия предложат банки в сентябре Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

Депозиты: какие условия предложат банки в сентябре

Банковская система платежеспособная, даже сверхкапитализированная и сверхликвидная, а сфер приложения с минимальными рисками не так уж и много — депсертификаты Нацбанка, ОВГЗ, часть кредитов надежным клиентам с ликвидными залогами и другим обеспечением.

И это пока позволяет банкам не особо прилагать усилия в борьбе за деньги юридических и физических лиц. После недавних снижений учетной ставки Нацбанка финучреждения резали доходность по депозитам и вкладам. При этом в гривне достаточно жестко, а в валюте ставки по депозитам давно были на минимуме (учитывая еще и налогообложение).

Особенно активно снижали депозитные ставки госбанки, имеющие значительные ресурсы за счет поступлений от государства выплат на карты военнослужащим и другим получателям бюджетных средств. Не отставали относительно снижения доходности вкладов и иностранцы: мало кто из дочек иностранцев в Украине очень уж зависит в своей ресурсной базе от вкладов населения.

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Меньше всего резали доходность банки с отечественным капиталом, которые именно по базе фондирования существенно зависят от рядовых вкладчиков и клиентов-юрлиц.

Все перечисленные группы банков до сих пор в основном зарабатывали на депсертификатах Нацбанка, ОВГЗ, кредитах и ​​валюте.

Госбанкам и банкам-дочкам иностранцев дальнейшее снижение ставок по депозитам и вкладам грозит разве что снижением объемов вложений в депсертификаты НБУ из-за ухода вкладчиков.

А вот банкам с отечественным капиталом отток базы фондирования за счет вкладов граждан и депозитов юрлиц из-за дальнейшего снижения ими доходности угрожает резким падением всех банковских показателей, прибыли и торможением их дальнейшего развития.

Такие банки не могут позволить себе терять клиентов из-за того, что тем стали неинтересны депозитные предложения. Поэтому на опасениях оттока вкладов особо дальше снижать ставки их доходности они не смогут.

Теперь посмотрим, за счет чего депутаты хотят собрать дополнительные средства для бюджета. Председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа привела следующие цифры:

115,4 млрд грн — сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга (за счет реструктуризации и списания Украине части долга);

216 млрд грн — дополнительное размещение ОВГЗ;

100 млрд грн — перевыполнение плана по сбору налогов;

30 млрд грн — налоговые поступления от повышения налогов (в частности, увеличение военного сбора с 1,5% до 5%);

12,7 млрд грн принесет повышение ставок акцизного налога на табак и топливо.

В этой ситуации из-за опасений оттока депозитов и на фоне роста цен, войны и девальвации гривны существенно дальше снижать ставки по вкладам граждан и депозитам юридических лиц банкиры (особенно в средних и малых банках с отечественным капиталом) в сентябре уже не могут.

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