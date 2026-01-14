Денежное довольствие военнослужащих: на сколько предлагают повысить — законопроект Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Денежное довольствие военнослужащих: на сколько предлагают повысить — законопроект

Депутаты инициируют повышение базового денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил до 100 тыс. грн.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект № 14355 зарегистрировали в парламенте, что предусматривает внесение изменений в закон «О Госбюджете-2026». В настоящее время законопроект № 14355 передали в профильный комитет для ознакомления.

Цель

Установить справедливый размер денежного довольствия военнослужащих во время войны.

Документ предлагает закрепить денежное довольствие на уровне, не ниже 100 тыс. грн для:

военных Вооруженных Сил;

бойцов других созданных военных формирований;

работников правоохранительных органов спецназначения;

госорганов спецназначения с правоохранительными функциями;

работников Службы внешней разведки;

разведки Министерства обороны;

разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере охраны границы;

работников Госслужбы спецсвязи и защиты.

Инициатива предусматривает, что в случае ее принятия украинские военные за рубежом, в том числе на территории страны-агрессора, в период участия в оборонных мероприятиях также будут иметь право на ежемесячное денежное довольствие в вышеуказанной сумме.

Как пишут в пояснительной записке, глобально выплаты военнослужащих не пересматривались за все время войны, из-за чего государство встало перед важной проблемой соответствия уровня денежного довольствия бойцов ВСУ реальному положению дел в Украине.

Такая необходимость также приблизила бы выплаты военных к уровню других стран-членов НАТО.

Напомним, сегодня размер вознаграждения зависит от места службы и характера выполняемых боевых или специальных задач и может составлять 30, 50, 70 или 100 тыс. гривен в месяц. Денежные средства начисляются пропорционально фактическому времени выполнения боевых задач или пребыванию на передовой.

100 тыс. гривен — вознаграждение начисляется тем, кто принимает прямое участие в боевых действиях на передовых позициях, на временно оккупированных территориях или между позициями Сил обороны и противника. Такую же сумму получают военные, привлеченные к огневому поражению врага — в частности, ракетные войска, артиллерия и подразделения противовоздушной обороны (несмотря на то, что эти подразделения могут не находиться непосредственно на линии столкновения).

— вознаграждение начисляется тем, кто принимает прямое участие в боевых действиях на передовых позициях, на временно оккупированных территориях или между позициями Сил обороны и противника. Такую же сумму получают военные, привлеченные к огневому поражению врага — в частности, ракетные войска, артиллерия и подразделения противовоздушной обороны (несмотря на то, что эти подразделения могут не находиться непосредственно на линии столкновения). 50 тыс. гривен — выплата предусмотрена для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командований, осуществляющих оперативное руководство подразделениями. При этом работа может выполняться и вне районов активных боевых действий.

— выплата предусмотрена для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командований, осуществляющих оперативное руководство подразделениями. При этом работа может выполняться и вне районов активных боевых действий. 30 тыс. гривен — доплату получают военные, которые привлечены к выполнению боевых и специальных задач по боевым приказам. Речь идет, в частности, об интенсивной подготовке к ведению боевых действий, управлении группировками войск, всестороннем обеспечении действующих подразделений в районах боевых действий, в частности, логистическом обеспечении.

— доплату получают военные, которые привлечены к выполнению боевых и специальных задач по боевым приказам. Речь идет, в частности, об интенсивной подготовке к ведению боевых действий, управлении группировками войск, всестороннем обеспечении действующих подразделений в районах боевых действий, в частности, логистическом обеспечении. Вознаграждение в размере 30 тыс. гривен также выплачивается саперам за разминирование вне зоны боевых действий и военным, осуществляющим противовоздушное прикрытие и наземную охрану объектов критической инфраструктуры.

В то же время зарплаты госслужащих выросли на 43% , но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди госслужащих, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 99,2 тыс. грн;

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым — 99,18 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины — 93,5 тыс. грн;

Государственная таможенная служба — 88,4 тыс. грн;

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг — 87 тыс. грн.

В среднем руководство госорганов получает 127,8 тыс. грн — более чем вдвое выше показателя по системе.

