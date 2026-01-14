0 800 307 555
Денежное довольствие военнослужащих: на сколько предлагают повысить — законопроект

Казна и Политика
Депутаты инициируют повышение базового денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил до 100 тыс. грн.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.
Законопроект № 14355 зарегистрировали в парламенте, что предусматривает внесение изменений в закон «О Госбюджете-2026». В настоящее время законопроект № 14355 передали в профильный комитет для ознакомления.

Цель

Установить справедливый размер денежного довольствия военнослужащих во время войны.
Документ предлагает закрепить денежное довольствие на уровне, не ниже 100 тыс. грн для:
  • военных Вооруженных Сил;
  • бойцов других созданных военных формирований;
  • работников правоохранительных органов спецназначения;
  • госорганов спецназначения с правоохранительными функциями;
  • работников Службы внешней разведки;
  • разведки Министерства обороны;
  • разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере охраны границы;
  • работников Госслужбы спецсвязи и защиты.
Инициатива предусматривает, что в случае ее принятия украинские военные за рубежом, в том числе на территории страны-агрессора, в период участия в оборонных мероприятиях также будут иметь право на ежемесячное денежное довольствие в вышеуказанной сумме.
Как пишут в пояснительной записке, глобально выплаты военнослужащих не пересматривались за все время войны, из-за чего государство встало перед важной проблемой соответствия уровня денежного довольствия бойцов ВСУ реальному положению дел в Украине.
Такая необходимость также приблизила бы выплаты военных к уровню других стран-членов НАТО.
Напомним, сегодня размер вознаграждения зависит от места службы и характера выполняемых боевых или специальных задач и может составлять 30, 50, 70 или 100 тыс. гривен в месяц. Денежные средства начисляются пропорционально фактическому времени выполнения боевых задач или пребыванию на передовой.
  • 100 тыс. гривен — вознаграждение начисляется тем, кто принимает прямое участие в боевых действиях на передовых позициях, на временно оккупированных территориях или между позициями Сил обороны и противника. Такую же сумму получают военные, привлеченные к огневому поражению врага — в частности, ракетные войска, артиллерия и подразделения противовоздушной обороны (несмотря на то, что эти подразделения могут не находиться непосредственно на линии столкновения).
  • 50 тыс. гривен — выплата предусмотрена для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командований, осуществляющих оперативное руководство подразделениями. При этом работа может выполняться и вне районов активных боевых действий.
  • 30 тыс. гривен — доплату получают военные, которые привлечены к выполнению боевых и специальных задач по боевым приказам. Речь идет, в частности, об интенсивной подготовке к ведению боевых действий, управлении группировками войск, всестороннем обеспечении действующих подразделений в районах боевых действий, в частности, логистическом обеспечении.
  • Вознаграждение в размере 30 тыс. гривен также выплачивается саперам за разминирование вне зоны боевых действий и военным, осуществляющим противовоздушное прикрытие и наземную охрану объектов критической инфраструктуры.
В то же время зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди госслужащих, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
В каких госорганах самые высокие средние зарплаты:
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 99,2 тыс. грн;
  • Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым — 99,18 тыс. грн;
  • Антимонопольный комитет Украины — 93,5 тыс. грн;
  • Государственная таможенная служба — 88,4 тыс. грн;
  • Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг — 87 тыс. грн.
В среднем руководство госорганов получает 127,8 тыс. грн — более чем вдвое выше показателя по системе.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиВоеннообязанныйАрмия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
