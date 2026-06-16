Денежная поддержка после ранения: какие компенсации и пособия доступны военным Сегодня 09:01

Военный билет

Военнослужащие, получившие ранения, контузию, травму или увечье во время выполнения боевых задач или прохождения службы, имеют право на ряд государственных выплат.

Речь идет как о ежемесячном денежном довольствии и дополнительном вознаграждении во время лечения, так и об единовременных компенсациях в случае потери трудоспособности или установления инвалидности. Кроме того, для раненых защитников предусмотрены отдельные виды материальной помощи.

Рассказываем подробнее об этих выплатах и ​​пособиях.

Дополнительное вознаграждение

Военные, получившие ранения при защите Украины и находящиеся на стационарном лечении или в отпуске для лечения после тяжелого ранения, могут ежемесячно получать дополнительное вознаграждение до 100 тыс. грн.

В этот период за военнослужащим также сохраняется основное денежное довольствие по последней должности до ранения.

Размер выплаты зависит от количества дней участия в боевых задачах, лечения или пребывания в отпуске после тяжелого ранения. За полнолуние такое вознаграждение может составлять 100 тыс. грн, а за отдельные дни начисляется пропорционально.

Для оформления выплаты необходимо предоставить в воинскую часть справку об обстоятельствах травмы. Если выплата не была начислена, военный вправе предоставить соответствующий рапорт командиру.



Единовременное денежное пособие

Отдельно государство выплачивает единовременное денежное пособие военнослужащим, которые из-за ранения, контузии, травмы или заболевания потеряли трудоспособность или получили инвалидность.

Размер выплаты зависит от степени потери трудоспособности, группы инвалидности и того, какую причинную связь травмы установила военно-врачебная комиссия.

Читайте также Военный сбор направят исключительно на зарплаты военнослужащих

Если установлена ​​частичная потеря трудоспособности без инвалидности, сумма рассчитывается как процент от 70-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. К примеру, при потере трудоспособности на 25% выплата составляет 52 990 грн.

Для военных, которым установлена ​​инвалидность из-за ранений, связанных с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы, в 2025 году предусмотрены следующие суммы:

1 группа инвалидности 400-кратный прожиточный минимум (1 211 200 грн);

2 группа инвалидности 300-кратный прожиточный минимум (908 400 грн);

3 группа инвалидности 250-кратный прожиточный минимум (757 000 грн).

Если инвалидность связана только с прохождением военной службы, размеры пособия меньше:

1 группа инвалидности 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн);

2 группа инвалидности 90-кратный прожиточный минимум (272520 грн);

3 группа инвалидности 70-кратный прожиточный минимум (211 960 грн).

Выплата назначается после рассмотрения документов специальной комиссией Министерства обороны.

Материальная помощь для социально-бытовых нужд

Раненые военнослужащие могут претендовать на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее размер может достигать одного месячного денежного довольствия.

Такую поддержку единовременно могут получить военные, которые:

получили ранения при выполнении задач во время военного положения;

получили инвалидность в результате ранения, связанного с защитой Родины;

непрерывно находятся на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения, в связи с болезнью, связанной с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствием, утраченной конечности (концовок), органов, индивидуального эндопротезирования, трансплантации ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.

Читайте также Как военному оформить доверенность на пользование банковским счетом

Пособие на оздоровление

Еще один вид поддержки — денежное пособие на оздоровление. Оно выплачивается ежегодно в размере месячного денежного довольствия независимо от материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Такую выплату военнослужащий может получить во время ежегодного отпуска полной продолжительности или по отдельному приказу командира воинской части.

Подробные расчеты и информацию можно найти по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.