Денежная поддержка после ранения: какие компенсации и пособия доступны военным
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Военнослужащие, получившие ранения, контузию, травму или увечье во время выполнения боевых задач или прохождения службы, имеют право на ряд государственных выплат.
Речь идет как о ежемесячном денежном довольствии и дополнительном вознаграждении во время лечения, так и об единовременных компенсациях в случае потери трудоспособности или установления инвалидности. Кроме того, для раненых защитников предусмотрены отдельные виды материальной помощи.
Рассказываем подробнее об этих выплатах и пособиях.
Дополнительное вознаграждение
Военные, получившие ранения при защите Украины и находящиеся на стационарном лечении или в отпуске для лечения после тяжелого ранения, могут ежемесячно получать дополнительное вознаграждение до 100 тыс. грн.
В этот период за военнослужащим также сохраняется основное денежное довольствие по последней должности до ранения.
Размер выплаты зависит от количества дней участия в боевых задачах, лечения или пребывания в отпуске после тяжелого ранения. За полнолуние такое вознаграждение может составлять 100 тыс. грн, а за отдельные дни начисляется пропорционально.
Для оформления выплаты необходимо предоставить в воинскую часть справку об обстоятельствах травмы. Если выплата не была начислена, военный вправе предоставить соответствующий рапорт командиру.
Единовременное денежное пособие
Отдельно государство выплачивает единовременное денежное пособие военнослужащим, которые из-за ранения, контузии, травмы или заболевания потеряли трудоспособность или получили инвалидность.
Размер выплаты зависит от степени потери трудоспособности, группы инвалидности и того, какую причинную связь травмы установила военно-врачебная комиссия.
Если установлена частичная потеря трудоспособности без инвалидности, сумма рассчитывается как процент от 70-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. К примеру, при потере трудоспособности на 25% выплата составляет 52 990 грн.
Для военных, которым установлена инвалидность из-за ранений, связанных с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы, в 2025 году предусмотрены следующие суммы:
1 группа инвалидности 400-кратный прожиточный минимум (1 211 200 грн);
2 группа инвалидности 300-кратный прожиточный минимум (908 400 грн);
3 группа инвалидности 250-кратный прожиточный минимум (757 000 грн).
Если инвалидность связана только с прохождением военной службы, размеры пособия меньше:
1 группа инвалидности 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн);
2 группа инвалидности 90-кратный прожиточный минимум (272520 грн);
3 группа инвалидности 70-кратный прожиточный минимум (211 960 грн).
Выплата назначается после рассмотрения документов специальной комиссией Министерства обороны.
Раненые военнослужащие могут претендовать на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее размер может достигать одного месячного денежного довольствия.
Такую поддержку единовременно могут получить военные, которые:
получили ранения при выполнении задач во время военного положения;
получили инвалидность в результате ранения, связанного с защитой Родины;
непрерывно находятся на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения, в связи с болезнью, связанной с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствием, утраченной конечности (концовок), органов, индивидуального эндопротезирования, трансплантации ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.
Еще один вид поддержки — денежное пособие на оздоровление. Оно выплачивается ежегодно в размере месячного денежного довольствия независимо от материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.
Такую выплату военнослужащий может получить во время ежегодного отпуска полной продолжительности или по отдельному приказу командира воинской части.
Подробные расчеты и информацию можно найти по ссылке.