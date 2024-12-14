Деньги от государства: банки не могут требовать дополнительных разрешений на раскрытие данных клиентов — Finance.ua

Деньги от государства: банки не могут требовать дополнительных разрешений на раскрытие данных клиентов Сегодня 10:18 — Казна и Политика

Деньги от государства: банки не могут требовать дополнительных разрешений на раскрытие данных клиентов

Министерство экономики направило банкам разъяснение относительно реализации государственных программ «Национальный кешбэк» и «Зимова єПідтримка», отметив нецелесообразность выдвижения чрезмерных требований к раскрытию банковских данных.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Программа «Национальный кешбэк»

Для участия в программе «Национальный кешбэк» и начисления 10% кешбэка за покупку украинских товаров правительству требуются только данные о транзакциях, связанных с покупкой или возвратом соответствующих товаров.

Прочие данные о транзакциях банки спрашивать не должны. Участники дают согласие на передачу этих данных только в случае заинтересованности в программе.

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«Данные о других транзакциях для реализации программы „Национальный кешбэк“ правительству не требуются и оно не запрашивает их от банков. Министерство экономики в письме банкам подчеркивает, что требования со стороны банков о предоставлении согласия на раскрытие других данных нецелесообразны», — подчеркнули в Минэкономики.

Программа «Зимова єПідтримка»

Средства по этой программе зачисляются на карты «Национальный кешбэк», которые можно открыть в банках-партнерах.

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Если гражданин принимает участие только в программе «Зимова єПідтримка», банки не имеют права требовать согласия на раскрытие информации о личных счетах или других персональных данных, не касающихся выплат.

Граждане могут в любой момент закрыть карту или отозвать разрешение на обработку своих данных, обратившись в поддержку банка.

Минэкономики призвало банки пересмотреть свои документы и привести их в соответствие с этими рекомендациями.

Справка Finance.ua:

граждане могут расторгнуть сделку и выйти из программы «Национальный кешбэк», после чего больше не будут получать кешбэк за свои покупки. Рассказали, как это сделать в вашем банке;

программа «Зимова єПідтримка» — это инициатива государства по предоставлению единовременного пособия в размере 1 тыс. гривен гражданам Украины. Получить средства можно через приложение «Дія» или альтернативными способами для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами. Finance.ua подготовил детальный гайд, а также узнал у украинцев, как они относятся к «тысяче Зеленского».

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