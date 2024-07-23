День финансов: выплаты военным, Boeing vs «Антонов», 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи — Finance.ua

День финансов: выплаты военным, Boeing vs «Антонов», 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи Сегодня 17:45

Во вторник, 23 июля, в Украине продлили военное положение. Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу. А Гаррис собрала 100 млн долларов после вступления в президентскую гонку.

3,9 млрд долларов безвозвратной помощи в бюджет от США. Кабинет Министров принял решение о Кабинет Министров принял решение о привлечении гранта в 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки. Средства поступят через структуры Всемирного банка.

Выплаты предусмотрены военным за участие в боевых действиях. Первая Первая выплата составляет 100 тысяч гривен в месяц и предназначена для военных, участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по нацбезопасности и обороне в зонах столкновений, включая временно оккупированные территории. Эта выплата также предусмотрена для семей пленных, пропавших без вести и военнослужащих во время лечения от ранений.

Boeing и «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве. Корпорация Boeing и украинская компания «Антонов» подписали Корпорация Boeing и украинская компания «Антонов» подписали предварительное соглашение, которое может помочь совместному производству беспилотных систем для Украины.

У Украины самый большой в мире бюджетный дефицит. У Украины уникальная ситуация, при которой ее бюджетный дефицит является самым большим в мире, ведь расходы вдвое У Украины уникальная ситуация, при которой ее бюджетный дефицит является самым большим в мире, ведь расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого.

Налог на жилье. Украинцам Украинцам напомнили о необходимости уплатить налог на недвижимость. В целом налоговая служба сформировала более 3,2 миллиона налоговых уведомлений на сумму 6,6 миллиарда гривен.

Рейтинг стран-импортеров в Украину. По данным Государственной таможенной службы Украины, экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2024 г. увеличился против По данным Государственной таможенной службы Украины, экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2024 г. увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период в 11 847 млн ​​дол. США на 5% и составил 12,451 млн дол. США.

Тариф на газ. Тариф на газ уже Тариф на газ уже в следующем году может вырасти на 2 гривны за 1 куб. м. Подорожание может произойти, если прекратится транзит газа по территории Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире «Ранок.LIVE».

Украине может не хватать 8,6 млн человек для работы. Еще в прошлом году Минэкономики Еще в прошлом году Минэкономики прогнозировало , что в течение 10 лет нашей стране придется найти и привлечь 4,5 млн работников для реализации послевоенного экономического восстановления. Но сейчас имеем более жесткий прогноз.

Укрзализныця добавляет поезда в Одессу. С завтрашнего дня Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также — 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по С завтрашнего дня Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также — 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику

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