День финансов: ставки по микрокредитам по-новому, самые дорогие бренды мира 2023, почтовые марки в NFT-формате — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: ставки по микрокредитам по-новому, самые дорогие бренды мира 2023, почтовые марки в NFT-формате

23
В ходе заседания Верховной Рады 22 ноября народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект № 9422, который ограничивает ставки по микрокредитам. «За» проголосовали 255 народных избранников. Finance.ua разбирался, что с принятием закона изменится на рынке, и станет ли кредитование более доступным для украинцев.

Ставки по микрокредитам по-новому: как будет работать рынок

Закон о микрокредитах: глава НБУ объяснил основные изменения. Верховная Рада приняла закон об ответственном кредитовании, который ограничивает размер процентных ставок и ужесточает требования к кредиторам. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook. Он сказал: «Национальный банк был инициатором законодательных изменений, предусмотренных документом, и мы благодарим парламент за поддержку. Необходимость трансформации рынка небанковских услуг, в первую очередь в сегменте микрокредитования, назрела уже давно».
  • Кстати, долги украинцев по микрокредитам составили почти 10 миллиардов гривен.
Банки снизили ставки по ипотеке. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре снизилась до 7,7% по сравнению с 8% в августе. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Украинцы накопили 1,14 трлн грн депозитов в банках. По состоянию на 1 ноября 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 142,6 млрд грн. С начала года она выросла более чем на 91 млрд грн.
Рада одобрила выпуск почтовых марок в NFT-формате. Верховная Рада приняла закон об урегулировании выпуска цифровой почтовой марки. Документ определяет новый для законодательства термин «цифровая почтовая марка», регулирует вопрос использования цифровых копий изображений марок, а также определяет, что такая марка является объектом изобразительного искусства и не является средством оплаты услуги по пересылке письменной корреспонденции.
  • ВР также разрешила продать российские и белорусские рубли, замороженные на счетах.
Рада предлагает перенаправить более 40 миллионов на ВСУ. В 2023 году Верховная Рада дополнительно сэкономила более 40 млн грн и предлагает перенаправить эти средства на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады. Отмечается, что за десять месяцев 2023 года сумма сэкономленных средств составляет 41 млн 316 тыс. грн.
  • При этом в Минобороны заявили об ускорении поставок новых образцов оружия в армию.
  • А в Раде сказали, когда решат проблемы демобилизации.
ПриватБанк начал принимать значительно изношенную валюту. ПриватБанк запустил услугу по приему валюты на инкассо. Такая операция уже месяц доступна в Днепре в рамках пилотного проекта. Условия операции инкассо в этом учреждении следующие: комиссия составляет 10%, сумму зачисляют на валютную карту клиента (достаточно оформить виртуальную карту).
  • Что будет с курсом валют на следующей неделе.
Кстати, в новом видео наш эксперт Алексей Козырев расскажет, купить доллары или гривневые ОВГЗ: в чем выгоднее держать средства в 2024 году? Видео по ссылке.
Самые дорогие бренды мира 2023. Самые дорогие бренды мира находятся в состоянии стагнации. Темпы роста общей стоимости компаний по топ-100 резко замедлились: с 16% в 2022 году до 5,7% в 2023-м. Таким образом, общая стоимость самых «крутых» брендов составляет сегодня около 3,3 трлн долларов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.