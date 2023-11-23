День финансов: ставки по микрокредитам по-новому, самые дорогие бренды мира 2023, почтовые марки в NFT-формате — Finance.ua

День финансов: ставки по микрокредитам по-новому, самые дорогие бренды мира 2023, почтовые марки в NFT-формате
В ходе заседания Верховной Рады 22 ноября народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект № 9422, который ограничивает ставки по микрокредитам. «За» проголосовали 255 народных избранников. Finance.ua разбирался, что с принятием закона изменится на рынке, и станет ли кредитование более доступным для украинцев.
Ставки по микрокредитам по-новому: как будет работать рынок
Закон о микрокредитах: глава НБУ объяснил основные изменения. Верховная Рада приняла закон об ответственном кредитовании, который ограничивает размер процентных ставок и ужесточает требования к кредиторам. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook. Он сказал: «Национальный банк был инициатором законодательных изменений, предусмотренных документом, и мы благодарим парламент за поддержку. Необходимость трансформации рынка небанковских услуг, в первую очередь в сегменте микрокредитования, назрела уже давно».
- Кстати, долги украинцев по микрокредитам составили почти 10 миллиардов гривен.
Банки снизили ставки по ипотеке. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре снизилась до 7,7% по сравнению с 8% в августе. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Украинцы накопили 1,14 трлн грн депозитов в банках. По состоянию на 1 ноября 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 142,6 млрд грн. С начала года она выросла более чем на 91 млрд грн.
Рада одобрила выпуск почтовых марок в NFT-формате. Верховная Рада приняла закон об урегулировании выпуска цифровой почтовой марки. Документ определяет новый для законодательства термин «цифровая почтовая марка», регулирует вопрос использования цифровых копий изображений марок, а также определяет, что такая марка является объектом изобразительного искусства и не является средством оплаты услуги по пересылке письменной корреспонденции.
- ВР также разрешила продать российские и белорусские рубли, замороженные на счетах.
Рада предлагает перенаправить более 40 миллионов на ВСУ. В 2023 году Верховная Рада дополнительно сэкономила более 40 млн грн и предлагает перенаправить эти средства на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады. Отмечается, что за десять месяцев 2023 года сумма сэкономленных средств составляет 41 млн 316 тыс. грн.
- При этом в Минобороны заявили об ускорении поставок новых образцов оружия в армию.
- А в Раде сказали, когда решат проблемы демобилизации.
ПриватБанк начал принимать значительно изношенную валюту. ПриватБанк запустил услугу по приему валюты на инкассо. Такая операция уже месяц доступна в Днепре в рамках пилотного проекта. Условия операции инкассо в этом учреждении следующие: комиссия составляет 10%, сумму зачисляют на валютную карту клиента (достаточно оформить виртуальную карту).
- Что будет с курсом валют на следующей неделе.
Кстати, в новом видео наш эксперт Алексей Козырев расскажет, купить доллары или гривневые ОВГЗ: в чем выгоднее держать средства в 2024 году? Видео по ссылке.
Самые дорогие бренды мира 2023. Самые дорогие бренды мира находятся в состоянии стагнации. Темпы роста общей стоимости компаний по топ-100 резко замедлились: с 16% в 2022 году до 5,7% в 2023-м. Таким образом, общая стоимость самых «крутых» брендов составляет сегодня около 3,3 трлн долларов.
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