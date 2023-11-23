День финансов: ставки по микрокредитам по-новому, самые дорогие бренды мира 2023, почтовые марки в NFT-формате — Finance.ua

День финансов: ставки по микрокредитам по-новому, самые дорогие бренды мира 2023, почтовые марки в NFT-формате Сегодня 17:50

В ходе заседания Верховной Рады 22 ноября народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект № 9422, который ограничивает ставки по микрокредитам. «За» проголосовали 255 народных избранников. Finance.ua разбирался, что с принятием закона изменится на рынке, и станет ли кредитование более доступным для украинцев.

Закон о микрокредитах: глава НБУ объяснил основные изменения. Верховная Рада приняла закон об ответственном кредитовании, который ограничивает размер процентных ставок и ужесточает требования к кредиторам. Об этом Верховная Рада приняла закон об ответственном кредитовании, который ограничивает размер процентных ставок и ужесточает требования к кредиторам. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook. Он сказал: «Национальный банк был инициатором законодательных изменений, предусмотренных документом, и мы благодарим парламент за поддержку. Необходимость трансформации рынка небанковских услуг, в первую очередь в сегменте микрокредитования, назрела уже давно».

Кстати, долги украинцев по микрокредитам составили почти 10 миллиардов гривен.

Банки снизили ставки по ипотеке. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре снизилась до 7,7% по сравнению с 8% в августе. Об этом Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре снизилась до 7,7% по сравнению с 8% в августе. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Украинцы накопили 1,14 трлн грн депозитов в банках. По состоянию на 1 ноября 2023 года общая По состоянию на 1 ноября 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 142,6 млрд грн. С начала года она выросла более чем на 91 млрд грн.

Рада одобрила выпуск почтовых марок в NFT-формате. Верховная Рада приняла закон об урегулировании выпуска цифровой почтовой марки. Документ Верховная Рада приняла закон об урегулировании выпуска цифровой почтовой марки. Документ определяет новый для законодательства термин «цифровая почтовая марка», регулирует вопрос использования цифровых копий изображений марок, а также определяет, что такая марка является объектом изобразительного искусства и не является средством оплаты услуги по пересылке письменной корреспонденции.

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Рада предлагает перенаправить более 40 миллионов на ВСУ. В 2023 году Верховная Рада дополнительно сэкономила более 40 млн грн и предлагает перенаправить эти средства на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом В 2023 году Верховная Рада дополнительно сэкономила более 40 млн грн и предлагает перенаправить эти средства на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады. Отмечается, что за десять месяцев 2023 года сумма сэкономленных средств составляет 41 млн 316 тыс. грн.

При этом в Минобороны заявили об ускорении поставок новых образцов оружия в армию.

А в Раде сказали, когда решат проблемы демобилизации.

ПриватБанк начал принимать значительно изношенную валюту. ПриватБанк запустил услугу по ПриватБанк запустил услугу по приему валюты на инкассо. Такая операция уже месяц доступна в Днепре в рамках пилотного проекта. Условия операции инкассо в этом учреждении следующие: комиссия составляет 10%, сумму зачисляют на валютную карту клиента (достаточно оформить виртуальную карту).

Что будет с курсом валют на следующей неделе.

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Самые дорогие бренды мира 2023. Самые дорогие бренды мира находятся в состоянии стагнации. Темпы роста общей стоимости компаний по топ-100 резко замедлились: с 16% в 2022 году до 5,7% в 2023-м. Таким образом, общая стоимость самых «крутых» брендов составляет сегодня около 3,3 трлн долларов.

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