День финансов: санкции СНБО, цены на землю, ситуация на валютном рынке — Finance.ua

День финансов: санкции СНБО, цены на землю, ситуация на валютном рынке
Понедельник, 26 мая. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда жители Виноградаря смогут ощутить преимущества наличия рядом метрополитена, а эксперт Александр Черный — что будет с ценами на землю до конца года.
Зеленский подписал новые санкции
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. Санкции были введены против Александра Богуслаева — сына Вячеслава Богуслаева. Также в санкционный список попали Игорь Мосийчук — бывший народный депутат Украины, и Ростислав Шапошников — основатель общественного движения «Дорожный контроль». В список попал и владелец онлайн-казино Pin-Up, российский бизнесмен Дмитрий Пунин.
Пошлины США против ЕС
Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продлить торговые переговоры до 9 июля после воскресного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
Трамп заявил, что его тарифная политика имеет целью стимулирование внутреннего производства танков и технологической продукции, а не спортивной обуви и одежды.
Покупка украинских облигаций была одним из самых популярных сделок на развивающихся рынках в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Однако долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки более чем на 10% в 2025 году. Это худший показатель среди развивающихся рынков.
Дерегулирование бизнеса
Кабинет министров одобрил законопроекты о расширении процесса дерегуляции. Введение в действие новых правил поможет увеличить инвестиции, уменьшит бюрократию, создаст рабочие места и положительно повлияет на экономический рост.
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Цены на землю
Как рассказал соучредитель Zeminvest, Dobrozem и «Первый земельный инвестиционный фонд» Александр Черный во время Invest Talk Summit 2025, сегодня рынок инвестирования в сельхозземлю живет и начинает набирать обороты. Многие готовы инвестировать, но ожидают лучших времен. По его прогнозу, к концу 2025 года стоимость земли может возрасти до 26%.
Курс доллара на этой неделе
Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько заявила, что гривна сохраняет стабильность, несмотря на активность бизнеса, что свидетельствует об управляемой ситуации на валютном рынке. По ее прогнозу, в течение этой недели также можно ожидать стабильность курса доллара к гривне при отсутствии непредсказуемых внешних или внутренних шоков.
🎬 Подробнее о курсе доллара и евро на этой неделе — смотрите в традиционном прогнозе от нашего финансового аналитика Алексея Козырева:
Закон о дистанционной работе
Со 2 мая 2025 года в Украине вступил в силу закон, уточняющий правила организации дистанционной и надомной работы. Закон направлен на повышение гибкости трудовых отношений и является логичным шагом в направлении адаптации украинского законодательства к реалиям гибридной и дистанционной экономики. Для бизнеса это сигнал обновить кадровую документацию и подход к работе с персоналом.
Добавим, что правительство утвердило список должностей в области образования и науки, на которых требуется обязательное владение английским языком. Правило касается, в частности, руководителей, научных работников, преподавателей.
Метро на Виноградарь
Новый участок «зеленой» ветки столичного метро в направлении жилмассива Виноградарь должны открыть в течение двух лет, если не будет форс-мажорных обстоятельств, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Мигранты в Германии
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен инициировать законодательные изменения, предусматривающие запрет на подачу заявлений о воссоединении семей для беженцев без постоянного статуса. Законопроект направлен на уменьшение привлекательности Германии как страны убежища для мигрантов без четких оснований для постоянного пребывания.
Кстати, с 1 июня вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше. Согласно им, уезды смогут создавать списки профессий, к которым будет приостановлен допуск иностранцев.
Вклады украинцев
По данным ФГВФЛ, на 1 мая 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,43 трлн грн. С мая 2022 года общий прирост вкладов граждан составил 587,4 млрд грн, из которых 466,9 млрд грн реальный рост, то есть без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.
Операции с валютными облигациями
НКЦБФР планирует ограничить операции торговцев с валютными ОВГЗ. В проекте решения указано, что проведение депозитарными учреждениями учетных операций по договорам купли-продажи облигаций внутренних государственных займов, номинированных в иностранной валюте, с 30 июня будет осуществляться только по распоряжению и/или сообщению, которое подается Национальным банком.
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