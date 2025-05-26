День финансов: санкции СНБО, цены на землю, ситуация на валютном рынке — Finance.ua

День финансов: санкции СНБО, цены на землю, ситуация на валютном рынке Сегодня 17:45

Понедельник, 26 мая. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда жители Виноградаря смогут ощутить преимущества наличия рядом метрополитена, а эксперт Александр Черный — что будет с ценами на землю до конца года.

Зеленский подписал новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. Санкции были введены против Александра Богуслаева — сына Вячеслава Богуслаева. Также в санкционный список попали Игорь Мосийчук — бывший народный депутат Украины, и Ростислав Шапошников — основатель общественного движения «Дорожный контроль». В список попал и владелец онлайн-казино Pin-Up, российский бизнесмен Дмитрий Пунин.

Пошлины США против ЕС

Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продлить торговые переговоры до 9 июля после воскресного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Трамп заявил , что его тарифная политика имеет целью стимулирование внутреннего производства танков и технологической продукции, а не спортивной обуви и одежды.

Покупка украинских облигаций была одним из самых популярных сделок на развивающихся рынках в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Однако долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки более чем на 10% в 2025 году. Это худший показатель среди развивающихся рынков.

Дерегулирование бизнеса

Кабинет министров одобрил законопроекты о расширении процесса дерегуляции. Введение в действие новых правил поможет увеличить инвестиции, уменьшит бюрократию, создаст рабочие места и положительно повлияет на экономический рост.

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Цены на землю

Как рассказал соучредитель Zeminvest, Dobrozem и «Первый земельный инвестиционный фонд» Александр Черный во время Invest Talk Summit 2025, сегодня рынок инвестирования в сельхозземлю живет и начинает набирать обороты. Многие готовы инвестировать, но ожидают лучших времен. По его прогнозу, к концу 2025 года стоимость земли может возрасти до 26%.

Курс доллара на этой неделе

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько заявила , что гривна сохраняет стабильность, несмотря на активность бизнеса, что свидетельствует об управляемой ситуации на валютном рынке. По ее прогнозу, в течение этой недели также можно ожидать стабильность курса доллара к гривне при отсутствии непредсказуемых внешних или внутренних шоков.

🎬 Подробнее о курсе доллара и евро на этой неделе — смотрите в традиционном прогнозе от нашего финансового аналитика Алексея Козырева:

Закон о дистанционной работе

Со 2 мая 2025 года в Украине вступил в силу закон, уточняющий правила организации дистанционной и надомной работы. Закон направлен на повышение гибкости трудовых отношений и является логичным шагом в направлении адаптации украинского законодательства к реалиям гибридной и дистанционной экономики. Для бизнеса это сигнал обновить кадровую документацию и подход к работе с персоналом.

Добавим, что правительство утвердило список должностей в области образования и науки, на которых требуется обязательное владение английским языком. Правило касается, в частности, руководителей, научных работников, преподавателей.

Метро на Виноградарь

Новый участок «зеленой» ветки столичного метро в направлении жилмассива Виноградарь должны открыть в течение двух лет, если не будет форс-мажорных обстоятельств, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мигранты в Германии

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен инициировать законодательные изменения, предусматривающие запрет на подачу заявлений о воссоединении семей для беженцев без постоянного статуса. Законопроект направлен на уменьшение привлекательности Германии как страны убежища для мигрантов без четких оснований для постоянного пребывания.

Кстати, с 1 июня вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше. Согласно им, уезды смогут создавать списки профессий, к которым будет приостановлен допуск иностранцев.

Вклады украинцев

По данным ФГВФЛ, на 1 мая 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,43 трлн грн. С мая 2022 года общий прирост вкладов граждан составил 587,4 млрд грн, из которых 466,9 млрд грн реальный рост, то есть без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.

Операции с валютными облигациями

НКЦБФР планирует ограничить операции торговцев с валютными ОВГЗ. В проекте решения указано, что проведение депозитарными учреждениями учетных операций по договорам купли-продажи облигаций внутренних государственных займов, номинированных в иностранной валюте, с 30 июня будет осуществляться только по распоряжению и/или сообщению, которое подается Национальным банком.

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