День финансов: Резерв+ получил новую функцию, маркет в monobank, прогнозы бизнеса по курсу на год — Finance.ua

День финансов: Резерв+ получил новую функцию, маркет в monobank, прогнозы бизнеса по курсу на год 18.10.2024, 17:30

В пятницу, 18 октября, стало известно, какая функция появилась в Резерв+, когда ожидать повышения пенсии и что будет в маркете monobank:

Резерв+ получил новую функцию. Как Как сообщили в Минобороны, в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

В monobank появится маркет. Как . Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, в ближайший понедельник в банке состоится релиз маркетплейса. Все товары на маркете можно будет купить без переплат и скрытых тарифов по программе «Покупка по частям».

Два этапа повышения пенсий. В следующем году украинцев ждет два этапа В следующем году украинцев ждет два этапа повышения пенсий: индексация в марте и поднятие размера для некоторых пенсионеров летом. Последнее возможно после изменений в законодательство.

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