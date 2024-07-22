День финансов: реструктуризация долга Украины, новые проверки ФЛП на 2024 год, изъятие 500 грн из обращения — Finance.ua

День финансов: реструктуризация долга Украины, новые проверки ФЛП на 2024 год, изъятие 500 грн из обращения Сегодня 17:45

Сегодня, 22 июля, мы узнавали, сколько нужно денег, чтобы экипировать на фронт. Люди с опытом говорят, чтобы собраться на фронт, не нужно рассчитывать только на вещи, которые выдадут в армии. Кроме них нужно будет все равно кое-что докупить за свой счет. Сколько примерно это обойдется, посчитал Finance.ua.

Реструктуризация долга Украины. Украина обнародовала заявление на Лондонской фондовой бирже, в котором Украина обнародовала заявление на Лондонской фондовой бирже, в котором сообщила , что в результате закрытых встреч с 12 по 19 июля с Комитетом держателей еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности о реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 долларов США.

Украинские евробонды выросли после новостей о реструктуризации долга.

Совет ЕС продлил экономические санкции против россии.

Изъятие 500 грн из обращения. Как Как сообщил НБУ, через десять дней, с 1 августа 2024 года, Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003—2007 годов (т.е. старого образца) с целью постепенной их замены на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих годов выпуска).

Какие евро вышли из обращения. Периодически некоторые банкноты выходят из обращения. Именно поэтому следует своевременно . Периодически некоторые банкноты выходят из обращения. Именно поэтому следует своевременно проверять свои сбережения на наличие таких купюр. Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил печать купюр номиналом в 500 евро еще несколько лет назад. В 2020 году эту банкноту начали изымать из обращения.

Кредит на энергооборудование для населения и ОСМД. С 20 июля заработали правительственные С 20 июля заработали правительственные программы беспроцентного кредитования граждан, а также программа Доступные кредиты 5−7-9 для ОСМД и ЖСК на покупку оборудования для генерации из альтернативных источников энергии и установок для хранения энергии.

Почему не удается забронировать специалиста через «Дію». Забронировать специалистов через «Дію» Забронировать специалистов через «Дію» удается не всем. В Министерстве цифровой трансформации ответили на самые распространенные вопросы работодателей, которые не могут забронировать специалистов. Об этом пишет Dev.ua.

Новые проверки ФЛП на 2024 год. Более 3,3 тыс. проверок компаний и ФЛП запланировано в этом году по данным Государственной налоговой службы. Из них почти 73% придется на компании, а остальные — на частных предпринимателей. В июне компаний «под наблюдением» увеличилось на 42 единицы, пишет Более 3,3 тыс. проверок компаний и ФЛП запланировано в этом году по данным Государственной налоговой службы. Из них почти 73% придется на компании, а остальные — на частных предпринимателей. В июне компаний «под наблюдением» увеличилось на 42 единицы, пишет Опендатабот

НБУ выпустил новую монету. 22 июля 2024 года в обращение вышла вторая памятная монета этого стрима — «Українська бавовна. Лелека-100». Об этом 22 июля 2024 года в обращение вышла вторая памятная монета этого стрима — «Українська бавовна. Лелека-100». Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Благотворительные марки ко Дню медика. Укрпочта выпустит благотворительные Укрпочта выпустит благотворительные почтовые марки «Медики. На полі бою» та «Медики. В операційній». Они объединены в один марочный лист под названием «Героїчні професії. Янголи війни». Вырученные средства от продажи марок будут направлены на помощь больницам, находящимся на прифронтовых территориях.

Аренда посуточно в курортных городах. В этом году в 15 разных областях Украины официально стартовал пляжный сезон. Недвижимость В этом году в 15 разных областях Украины официально стартовал пляжный сезон. Недвижимость поделилась стоимостью посуточной аренды в курортных городах и селах Украины.

Нелепые инициативы, предлагаемые нардепами во время войны. В Верховной Раде ежегодно В Верховной Раде ежегодно регистрируются тысячи законопроектов, но на президентский стол на подпись доходят только сотни. Проблема в том — и это проблема каждого созыва — что среди инициатив много «законодательного спама»: законопроектов с «оригинальными идеями» народных депутатов без шансов на принятие, которые, однако, забирают ресурсы парламента.

Повышение цен на топливо. Верховная Рада Верховная Рада приняла закон о повышении цены на бензин и газ. Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что законопроект предусматривает постепенное повышение акцизов до 2028 года с целью уравнять их с действующим в ЕС уровнем.

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