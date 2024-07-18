День финансов: повышение налогов, электронное бронирование в «Дії», как проверить неуплаченный штраф ТЦК — Finance.ua

День финансов: повышение налогов, электронное бронирование в «Дії», как проверить неуплаченный штраф ТЦК Сегодня 17:45

Сегодня, 18 июля, речь шла о повышении акциза на горючее и увеличении налогов для украинцев.

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Что нужно знать о бронировании работников ОПК: критерии.

Украинцам готовят повышение налогов. Кабинет министров готовится принять законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов. В частности, военный сбор Кабинет министров готовится принять законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов. В частности, военный сбор возрастет с нынешних 1,5% до 5% и более в отдельных случаях.

Более 700 предприятий и организаций в Украине признали критически важными.

В Раде планируют увеличить военный сбор. Первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк Первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил о планах Правительства на законодательном уровне изменить ставку военного сбора.

Также Правительство предлагает увеличить военные расходы на 500 млрд гривен.

Верховная Рада повысила акцизы на горючее. Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на горючее. С 1 сентября ставки Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на горючее. С 1 сентября ставки акциза на бензин возрастут с 215,5 евро до 242,6 евро.

Рада разрешила Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу. Законопроект дает Законопроект дает право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года.

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша. Европейская комиссия согласовала Европейская комиссия согласовала выделение первого регулярного платежа в размере около 4,2 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

НБУ готов стабилизировать валютный рынок. Темпы роста курса доллара в последние недели могут Темпы роста курса доллара в последние недели могут создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности. Национальный банк готов отреагировать.

Как проверить наличие штрафа ТЦК. Информация об исполнительных производствах, в частности в связи с наложением штрафа ТЦК, хранится в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) Министерства юстиции Украины. Чтобы Информация об исполнительных производствах, в частности в связи с наложением штрафа ТЦК, хранится в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) Министерства юстиции Украины. Чтобы узнать наличие производства, необходимо сделать запрос в АСИП.

Польша будет выдавать беженцам из Украины трехлетние виды на жительство. Граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального Граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года.

Фонд госимущества продал отель «Казацкий». Сегодня, 18 июля 2024 года, Фонд госимущества Сегодня, 18 июля 2024 года, Фонд госимущества провел в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи онлайн-аукциона по приватизации отеля «Казацкий».

Турецкий Onur отремонтирует мост Метро в Киеве. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» подписала договор с турецкой компанией Onur на Коммунальная корпорация «Киевавтодор» подписала договор с турецкой компанией Onur на противоаварийный ремонт моста Метро, ​​сообщают в системе электронных госзакупок Prozorro. Onur осуществит за 1,995 млрд грн до 31 декабря 2036 года реставрацию с приспособлением автопроездов моста Метро через Днепр.

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Повысили стоимость полисов «Зеленая карта». Моторное (транспортное) страховое бюро повысило стоимость полисов «Зеленая карта» (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Европы) на 5%. Новые цены Моторное (транспортное) страховое бюро повысило стоимость полисов «Зеленая карта» (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Европы) на 5%. Новые цены начнут действовать с 19 июля 2024 года.

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