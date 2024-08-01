День финансов: объем украинского ІТ-экспорта, самые прибыльные банки по депозитам, ТОП-5 лучших МФО Украины — Finance.ua

День финансов: объем украинского ІТ-экспорта, самые прибыльные банки по депозитам, ТОП-5 лучших МФО Украины Сегодня 17:45

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Самые прибыльные банки по депозитам. Объемы вкладов в банках растут, а их доходность Объемы вкладов в банках растут, а их доходность снижается , что следует из опубликованных Нацбанком результатов опроса финучреждений о банковском фондировании за первые два квартала и их ожиданий на третий квартал.

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Украинцы увеличили свои сбережения в наличной валюте. Увеличение Увеличение объемов наличной валюты вне банков за июнь 2024 года составило $1,3 млрд (в июне 2023 года — $0,8 млрд). Об этом свидетельствует обзор платежного баланса Национального банка за июнь 2024 года.

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Объем украинского ІТ-экспорта продолжает сокращаться. В июне текущего года объем IT-экспорта В июне текущего года объем IT-экспорта уменьшился на 8,6% и составил $512 миллионов. Украинской экономике это принесло на $48 миллионов меньше, чем в мае. Кроме того, эти показатели на 10,6% или на $61 миллиона меньше по сравнению с июнем 2023 года.

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Херсонский арбуз получил географическое обозначение. Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (ІР-офис) зарегистрировал новое географическое Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (ІР-офис) зарегистрировал новое географическое обозначение (ГО) — «Херсонский арбуз».

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