День финансов: денежные переводы за 10 секунд, рынок труда во время войны, налог для банков — Finance.ua

День финансов: денежные переводы за 10 секунд, рынок труда во время войны, налог для банков Сегодня 17:50

Во вторник, 14 ноября, расскажем о ситуации с трудоустройством в Украине и о банковских услугах.

В Украине заработают мгновенные переводы. Платежные операции в Украине станут более быстрыми. Платежные операции в Украине станут более быстрыми. В Нацбанке заявляют , что с 1 апреля 2024 года участники СЭП должны зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа. А с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитные переводы — средства будут зачисляться на счет получателя через 10 секунд.

Спрос на валютное кредитование. Полномасштабное вторжение россии практически уничтожило спрос на валютные займы. Гривневое кредитование превалирует, и вообще гривна более привлекательна для кредитования, чем валюта. Это очень важно, Полномасштабное вторжение россии практически уничтожило спрос на валютные займы. Гривневое кредитование превалирует, и вообще гривна более привлекательна для кредитования, чем валюта. Это очень важно, считают в Нацбанке.

Налог для банков. В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект о налогообложении сверхприбылей банков. Однако Министерство финансов инициирует изменения в принятом в первом чтении проекте закона. Ставка налога В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект о налогообложении сверхприбылей банков. Однако Министерство финансов инициирует изменения в принятом в первом чтении проекте закона. Ставка налога может превысить 50%.

Курс доллара в бюджете. В 2024 году ожидаемый курс заложили на уровне 40,7 гривны. Его снизили по сравнению с показателями, которые стали известны ранее. Как сообщил банкир Тарас Лесовой, В 2024 году ожидаемый курс заложили на уровне 40,7 гривны. Его снизили по сравнению с показателями, которые стали известны ранее. Как сообщил банкир Тарас Лесовой, это может оказать определенное влияние на наличный курс. По его словам, валютный прогноз строится на многих макроэкономических факторах.

Рынок труда в условиях войны. В НБУ говорят, что В НБУ говорят, что занятость постепенно растет , но безработица еще долго будет на высоком уровне. Диспропорции, характерные для рынка труда и раньше, углубляются из-за последствий войны. В результате усугубляются трудности с поиском квалифицированных работников, ведь миграция и мобилизация ограничивают предложение рабочей силы.

Кстати, Work.ua собрал подборку вакансий, на которые срочно ищут специалистов. Зарплату предлагают от 11 тыс. до 110 тыс. грн.

Работа в ВСУ. Минобороны Минобороны начинает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным. Какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят — рассказываем здесь.

Ситуация с работой в ІТ. Как Как свидетельствуют результаты опроса Dou.ua, за последние 12 месяцев 25% айтишников уволили или не продлили контракт. Ситуация с работой отражается на настроениях айтишников. 42% тех, кто сейчас работает, боятся потерять работу.

Цены на квартиры. В Ужгороде средняя стоимость однокомнатной квартиры В Ужгороде средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла примерно 60 тысяч долларов. Рост цен составил 20% в долларовом эквиваленте. Это связано с тем, что в Ужгороде редко происходят ракетные атаки со стороны россии и нет комендантского часа.

Сегодняшние реалии часто останавливают инвесторов вкладываться в квадратные метры, но практика показывает другое. Владельцы недвижимости могут сохранить свой капитал в период турбулентности, а также получить источник пассивного дохода в будущем. Уже в эту субботу, 18 ноября, в Киеве состоится конференция «Жить на проценты» , где инвесторы расскажут обо всех плюсах и минусах инвестиций в период войны. А читатели сайта Finance.ua могут получить скидку 15% по промокоду Finance15. ⚡Зарегистрироваться на событие ⚡

Магазины H&M возобновят работу еще в двух ТРЦ. Магазины H&M в Lavina Mall и Respublika Park в Киеве уже работают. Начиная с 16 ноября магазин H&M Магазины H&M в Lavina Mall и Respublika Park в Киеве уже работают. Начиная с 16 ноября магазин H&M возобновит свою работу в Retroville и River Mall. В ближайшие недели возобновят работу остальные столичные магазины H&M, в частности в SkyMall и Dream Town.

Кстати, кроме H&M и McDonald’s многие другие иностранные ритейлеры уже возобновили работу в Украине. К примеру, Adidas, Argo и New Yorker. Но есть и те, кто не спешит этого делать и ждет более благоприятных условий. В новой статье рассказываем, какие компании уже вернулись в Украину, кто еще должен вернуться в Украину и с какими реалиями сталкиваются компании:

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