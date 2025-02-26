Дела идут плохо у более чем 50% украинских предпринимателей — Finance.ua
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Дела идут плохо у более чем 50% украинских предпринимателей

Личные финансы
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Дела идут плохо у более чем 50% украинских предпринимателей
Дела идут плохо у более чем 50% украинских предпринимателей
В Украине 21% предпринимателей считают, что дела у их бизнеса идут хорошо (против 19% в 2023 году), 27,5% оценивают ситуацию как нейтральную, в то же время увеличилась доля респондентов, которые оценивают состояние дел плохо (с прошлогодних 39% до 51,5%).
Об этом сообщила Европейская Бизнес Ассоциация со ссылкой на результаты исследования «Индекс настроений малого бизнеса» за 2024 год.
Интегральная оценка индекса снизилась до 2,3 балла из 5 возможных (в 2023 году — 2,5), что свидетельствует о негативной динамике настроений предпринимателей.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
В то же время малый бизнес оценивает текущую ситуацию несколько лучше, чем в разгар пандемии коронавируса, когда был зафиксирован исторический минимум Индекса — 2,2 балла в 2020 году.
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В 2024 году падение продемонстрировали все компоненты Индекса — оценка текущего состояния МСБ, оценка изменений за последние полгода и ожиданий следующих полгода и оценка экономической ситуации. Самый низкий показатель среди составляющих Индекса получила оценка экономической ситуации — 1,9 балла, а самый высокий — прогнозы по изменениям в последующие 6 месяцев — 2,6 балла.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
Динамика оценок за последние 6 месяцев демонстрирует негативный тренд:
  • 62% предпринимателей сообщили об ухудшении положения дел;
  • 26% - не зафиксировали изменений;
  • 12% - отметили улучшение.
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Прогнозы на следующие полгода также стали более сдержанными. Только 22% предпринимателей ожидают улучшения (было 37%), в то время как 47% считают, что ситуация ухудшится (было 35%). Доля тех, кто не ожидает перемен, выросла до 31%.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
К тому же преимущественно негативно предприниматели оценивают экономическую ситуацию в Украине:
  • 54% считают ситуацию неблагоприятной;
  • 41% - катастрофической;
  • 5% оценивают экономическую ситуацию как благоприятную.
Дела идут плохо у более чем 50% украинских предпринимателей
Намерения МСБ по расширению бизнеса несколько замедлились:
  • доля предпринимателей, планирующих расширение, сократилась с 79% до 67%;
  • 25% предпринимателей планируют открывать новые направления производства;
  • 13% - расширять географию деятельности;
  • 14% стремятся выйти на внешние рынки;
  • 17% компаний уже экспортируют товары или услуги за границу (рост с 14% в 2023 году).
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
Планы по изменению заработной платы почти не изменились:
  • не будут менять 61,7% против 62% в 2023 году;
  • планируют сокращать — 13,2%;
  • планируют повышать — 25,1%.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
Бизнес также поделился, как планирует решить вопрос с кадровым дефицитом. В большинстве своем респонденты будут удерживать персонал повышением заработной платы (20.3%), также планируют наем лиц пенсионного возраста (15.5%) и молодежи до 25 лет (13.7%). 16% планируют сокращение или закрытие бизнес-деятельности. 35,6% респондентов не испытывают кадрового дефицита.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
Главными вызовами для малого бизнеса остаются война, низкая покупательная способность населения, рост цен, нестабильность экономики, атаки на энергосистему и фискальное давление.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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