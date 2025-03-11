Декларирование доходов военных в 2025 году: кто обязан отчитываться и когда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Декларирование доходов военных в 2025 году: кто обязан отчитываться и когда

Казна и Политика
26
Декларирование доходов военных в 2025 году: кто обязан отчитываться и когда
Декларирование доходов военных в 2025 году: кто обязан отчитываться и когда
С 1 января 2025 года начался очередной этап подачи деклараций за 2024 год. В условиях действия военного положения военные и госслужащие, работающие в Министерстве обороны, обязаны подавать декларации.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать декларации до 1 апреля 2025 года через официальный веб-сайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)», — говорится в сообщении.
Согласно закону, на период действия военного положения некоторые категории военнослужащих освобождены от подачи деклараций. В частности:
  • военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);
  • мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;
  • работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).
Читайте также
Субъекты декларирования среди военнослужащих ВСУ старшего и высшего офицерского состава обязаны подать декларации в течение 90 дней со дня прекращения военного положения или увольнения с военной службы.
Впрочем, отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже в условиях действия военного положения.
Какие категории военнослужащих обязаны ежегодно подавать декларации:
  • министры и их заместители;
  • военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);
  • члены военно-врачебных и врачебно-летних комиссий (включая командированных);
  • военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);
  • лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.
Читайте также
Как подчеркнул временно исполняющий обязанности руководителя департамента по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны полковник юстиции Сергей Степанян, в настоящее время для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. Вместе с тем, закон четко устанавливает перечень лиц из числа военнослужащих, которые должны ежегодно подавать декларации даже в условиях военного положения.
«Декларирование доходов — это не только требование законодательства, но и важный элемент прозрачности и общественного доверия. В условиях военного положения обязанность подачи деклараций сохраняется только для отдельных категорий военнослужащих, перечень которых четко определен законом. Соблюдение этих требований военнослужащими является частью нашей общей ответственности перед государством и гражданами», — подчеркнул Степанян.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems