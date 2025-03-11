Декларирование доходов военных в 2025 году: кто обязан отчитываться и когда — Finance.ua

Декларирование доходов военных в 2025 году: кто обязан отчитываться и когда
С 1 января 2025 года начался очередной этап подачи деклараций за 2024 год. В условиях действия военного положения военные и госслужащие, работающие в Министерстве обороны, обязаны подавать декларации.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать декларации до 1 апреля 2025 года через официальный веб-сайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)», — говорится в сообщении.
Согласно закону, на период действия военного положения некоторые категории военнослужащих освобождены от подачи деклараций. В частности:
- военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);
- мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;
- работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).
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Субъекты декларирования среди военнослужащих ВСУ старшего и высшего офицерского состава обязаны подать декларации в течение 90 дней со дня прекращения военного положения или увольнения с военной службы.
Впрочем, отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже в условиях действия военного положения.
Какие категории военнослужащих обязаны ежегодно подавать декларации:
- министры и их заместители;
- военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);
- члены военно-врачебных и врачебно-летних комиссий (включая командированных);
- военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);
- лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.
Как подчеркнул временно исполняющий обязанности руководителя департамента по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны полковник юстиции Сергей Степанян, в настоящее время для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. Вместе с тем, закон четко устанавливает перечень лиц из числа военнослужащих, которые должны ежегодно подавать декларации даже в условиях военного положения.
«Декларирование доходов — это не только требование законодательства, но и важный элемент прозрачности и общественного доверия. В условиях военного положения обязанность подачи деклараций сохраняется только для отдельных категорий военнослужащих, перечень которых четко определен законом. Соблюдение этих требований военнослужащими является частью нашей общей ответственности перед государством и гражданами», — подчеркнул Степанян.
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