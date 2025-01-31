Как задекларировать доходы (сроки, когда подавать декларацию) — Finance.ua

Как задекларировать доходы (сроки, когда подавать декларацию)
Кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года, стартовала 1 января 2025 года.
Об этом Государственная налоговая служба сообщила в пресс-релизе, предоставленном finance.ua.
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Предельные сроки подачи
До 1 мая года декларацию подают:
- граждане, получившие определенный доход и обязанные подать декларацию (например: лица, получавшие иностранные доходы, доходы от отчуждения корпоративных прав, доходы от сдачи имущества в аренду другим физическим лицам, при получении наследства (дарения) от лиц, не являющихся лицами первой и второй степени родства
и т. п.).
Если отсутствует справка от компетентного органа другой страны об иностранных доходах и налогах, уплаченных за границей — можно подать заявление в налоговый по налоговому адресу и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.
- ФЛП, кроме находящихся на упрощенной системе налогообложения;
- физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
До 31 декабря декларацию подают:
физические лица, заявляющие право на налоговую скидку.
Отдельные сроки подачи деклараций действуют для следующих категорий:
ФЛП при прекращении предпринимательской деятельности (кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения) должны подать декларацию в течение 20 календарных дней после месяца, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности.
Последним базовым отчетным периодом является период со дня, наступающего после завершения предыдущего отчетного периода, до конца месяца, в котором предпринимательская деятельность прекращена.
Резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства — подают декларацию не позднее 60 календарных дней до выезда.
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Справка Finance.ua:
- Напомним, с 1 января 2025 г. начала действовать обновленная декларация по налогу на недвижимость. Она вносит изменения в приложения по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
- Новые формы деклараций вступают в силу для составления отчетности за налоговый период, следующий за налоговым периодом, в котором произошло их обнародование, до этого действуют формы деклараций (расчетов), действующие до такого определения.
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