Дефицит внешней торговли товарами в 2023 году вырос в 2,5 раза — до $27,38 млрд — Finance.ua
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Дефицит внешней торговли товарами в 2023 году вырос в 2,5 раза — до $27,38 млрд

Казна и Политика
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Дефицит внешней торговли товарами в 2023 году вырос в 2,5 раза — до $27,38 млрд
Дефицит внешней торговли товарами в 2023 году вырос в 2,5 раза — до $27,38 млрд
Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2023 году выросло в 2,5 раза против 2022 года — до $27,38 млрд с $11,16 млрд.
Об этом говорится на сайте Госстата.
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По данным госслужбы, экспорт товаров из Украины в 2023 году упал на 18% - до $36,19 млрд, в то время как импорт вырос на 14,9% - до $63,56 млрд.
Кроме того, уточняется, что в декабре по отношению к ноябрю 2023 года сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 19,2%, а импорта — на 12,5%.
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В то же время, сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре 2023 года было отрицательным и составило $2,39 млрд, тогда как в предыдущем месяце оно было также отрицательным и достигало $2,28 млрд.
Согласно статистике, коэффициент покрытия экспортом импорта в 2023 году составил 0,57 (в 2022 году — 0,8).

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По материалам:
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