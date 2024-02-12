По украинскому морскому коридору экспортировано 22 млн тонн грузов, — Кубраков
За полгода работы украинского морского коридора из портов Большой Одессы более 700 судов экспортировало более 22 млн тонн грузов.
Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, перевалка идет из трех портов Большой Одессы — «Черноморска», «Одессы» и «Южного».
«Ночью они снова были атакованы российскими дронами. К сожалению, имеем повреждение инфраструктуры для перевалки и уничтоженное зерно. В общей сложности, с 18 июля (последнего дня работы „зернового коридора“) в результате атак рф на морские порты Украины повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры, пострадало более 26 гражданских лиц. В то же время портовики достаточно быстро восстанавливаются. Сегодня увидел это своими глазами. Более того, ежедневно увеличивают объемы перевалки», — отметил он.
Как сообщали «Українськi Новини», в январе объемы морского экспорта достигли довоенного уровня.
21 сентября 2023 года балкер Resilient Africa прибыл в турецкий пролив Босфор.
Это первое судно с зерном из Украины, которое прошло по Черному морю по временному коридору.
17 июля 2023 года россия заявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море для обеспечения «зернового коридора».
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