Дефицит в 40%: в Раде требуют дополнительного финансирования на закупку лекарств — Finance.ua

Дефицит в 40%: в Раде требуют дополнительного финансирования на закупку лекарств Сегодня 09:43 — Казна и Политика

Дефицит в 40%: в Раде требуют дополнительного финансирования на закупку лекарств

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий выделение дополнительных средств из Резервного фонда государственного бюджета на централизованные закупки лекарственных средств. Инициатива появилась на фоне значительного недофинансирования.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По данным Министерства здравоохранения, нынешний объем финансирования покрывает всего около 60% от общей потребности в лекарствах.

Общая потребность в 2025 году оценивается в 19,8 млрд грн, тогда как в бюджете предусмотрено только 11,8 млрд грн. Таким образом, не хватает более 8,6 млрд. грн., которые депутаты предлагают дополнительно выделить. Законопроект уже поддержали более 50 народных депутатов, в том числе члены профильного парламентского комитета.

В Минздраве предостерегают, что без дополнительного финансирования государство не сможет полностью обеспечить лечение пациентов с тяжелыми заболеваниями — онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и орфанными болезнями.

Особую актуальность приобретает ситуация из-за расширения неонатального скрининга новорожденных, который увеличивает количество выявленных случаев и потребность в дорогостоящих лекарствах.

Читайте также В Украине вводят национальный каталог и реферирование цен на лекарства

Кроме того, ожидается сокращение международного финансирования программ по выявлению и лечению ВИЧ и туберкулеза, что требует дополнительного внимания со стороны государства.

Несмотря на рекордное финансирование медицинской отрасли в 2025 году — более 217 млрд грн, из которых 175,5 млрд направлено на программу медицинских гарантий, обеспечение доступа к лекарствам остается уязвимым направлением.

В парламенте отмечают готовность к диалогу с Министерством финансов по поиску реальных источников финансирования, даже в условиях ограниченных бюджетных ресурсов из-за полномасштабной войны.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.