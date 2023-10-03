Дефицит текущего счета платежного баланса в августе ухудшился — Finance.ua

Дефицит текущего счета платежного баланса в августе ухудшился Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Дефицит текущего счета платежного баланса в августе ухудшился

Дефицит текущего счета платежного баланса составил 2.2 млрд долларов (в августе 2022 профицит 1.9 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Формирование дефицита было обусловлено расширением отрицательного сальдо внешней торговли (как за счет уменьшения объемов экспорта, так и роста импорта) при отсутствии грантовой помощи от международных партнеров (в августе прошлого года ее объемы составили 3.1 млрд долларов).

Читайте также Бюджетный комитет Рады одобрил увеличение расходов на оборону на 300 миллиардов

За восемь месяцев 2023 года дефицит текущего счета составил 4.8 млрд долларов (в январе — августе 2022 профицит составил 6.2 млрд долларов).

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 11.2 млрд долларов (за восемь месяцев 2022 года — 2.0 млрд долларов).

Экспорт товаров снизился на 20.4%, в то же время импорт вырос на 18.1%.

По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт и импорт товаров выросли на 9.5% и 5.2% соответственно.

Объемы экспорта товаров составили 2.5 млрд долларов.

Объемы импорта товаров составили 5.5 млрд долларов.

Энергетический импорт уменьшился на 36.9% (по сравнению с июлем вырос на 8.4%) в основном за счет сокращения импорта нефтепродуктов; неэнергетический увеличился на 33.6% (вырос на 4.8% по отношению к июлю).

Читайте также Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет: в Минфине разъяснили позицию

Дефицит торговли услугами сократился почти вдвое — до 608 млн долларов (по сравнению с 1.1 млрд долларов в августе 2022 года).

Дефицит сводного платежного баланса составил 1,2 млрд долларов (в августе 2022 года профицит составил 3,2 млрд долларов).

Плановое погашение долга перед МВФ составило 132 млн долларов.

Это обусловило снижение международных резервов до 40.4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 5.4 месяца.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.