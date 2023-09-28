Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет: в Минфине разъяснили позицию — Finance.ua
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Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет: в Минфине разъяснили позицию

Казна и Политика
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Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет: в Минфине разъяснили позицию
Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет: в Минфине разъяснили позицию
Министр финансов Сергей Марченко считает, что с 1 октября могут быть реализованы изменения в направлении военного НДФЛ, и эти средства будут правильно использованы на поддержку именно оборонно-промышленного комплекса.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
«До войны так называемый военный НДФЛ составлял 13,4 млрд грн. Сейчас это более 100 млрд грн. Никакого отношения органы местного самоуправления к плате НДФЛ военного не имеют. То есть, государственный бюджет платит НДФЛ конкретным местным бюджетам вместо военнослужащих. Военнослужащие получают заработную плату и денежное довольствие с начислением, то есть они не платят налоги де-факто. И это надо понимать, прежде чем пытаться вести дискуссию с Минфином и правительством, потому что мы не понимаем, почему, когда мы собираем последнее, когда мы фактически заимствуем под 19%, просим по копейке у мира средства, на счетах местных бюджетов сейчас 200 миллиардов, которые сформированы абсолютно искусственно, потому что уплата военного НДФЛ идет из государственного бюджета», — указал Марченко.
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«Поэтому мы считаем, что это мера временная. Мы настаиваем, что это должно быть осуществлено, и мы считаем, что эти средства будут правильно использованы на поддержку именно оборонно-промышленного комплекса. И это позиция правительства, это позиция власти в целом, поэтому я считаю, что и с 1 октября это может быть реализовано», — отметил министр финансов.
Напомним, 20 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о перенаправлении военного НДФЛ в госбюджет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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