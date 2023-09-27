Правительство планирует увеличить надбавки военным — Finance.ua

Правительство планирует увеличить надбавки военным Сегодня 09:36 — Личные финансы

Правительство планирует увеличить надбавки военным

Кабинет Министров планирует изменить систему надбавок за стаж работы работникам Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. В целом размер будет увеличен.

Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, выплата надбавки по выслуге лет производится согласно приказу Министерства обороны от 17.10.2000 № 409. Вместе с тем, статьей 13 закона «Об оплате труда» предусмотрено, что оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, осуществляются из актов Кабинета министров.

Поэтому планируется приведение этого вопроса в соответствие с действующим законодательством.

Надбавка за стаж работы устанавливается в зависимости от стажа работы в следующих размерах:

В стаж работы, который дает право на установление надбавки за стаж работы, засчитывается: время работы в воинских частях, учреждениях, учреждениях, организациях, государственных предприятиях Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Сейчас надбавка исчисляется в процентах к должностным окладам (ставкам) в следующих размерах:

по выслуге лет свыше 2 лет — 5%;

по выслуге лет свыше 5 лет — 10%;

по выслуге лет свыше 10 лет — 15%;

по выслуге лет свыше 15 лет — 20%;

по выслуге лет свыше 20 лет — 25%.

Справка Finance.ua:

напомним, после начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 г. такие ежемесячные выплаты отменили;

рада приняла закон, который передает этот вопрос в компетенцию Кабинета министров, который устанавливает надбавки в зависимости от участия в боевых действиях.



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