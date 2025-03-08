DeepSeek заявила о потенциальном заработке в $500 000 ежедневно — Finance.ua

DeepSeek заявила о потенциальном заработке в $500 000 ежедневно Сегодня 06:05 — Фондовый рынок

DeepSeek заявила о потенциальном заработке в $500 000 ежедневно

DeepSeek рассказала о своих расходах и доходах. Соотношение издержек к прибыли составляет 545%.

Об этом сообщает Reuters.

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Как заявили в компании, один день работы моделей V3 и R1 стоит $87 072.

Теоретический ежедневный доход компании — $562 027. За год DeepSeek получила бы более $200 млн дохода.

Китайская компания добавила, что фактический доход значительно меньше, потому что стоимость модели V3 ниже R1.

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Также не все функции монетизируются, потому что доступ к интернету и приложениям остается бесплатным.

Напомним, модель ИИ создала малоизвестная лаборатория искусственного интеллекта из Китая. Ее языковые модели могут превзойти самые лучшие американские аналоги, несмотря на то, что китайские построены дешевле и с менее мощными чипами.

Mind По материалам:

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