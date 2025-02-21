Представлен первый в мире телевизор со встроенным DeepSeek — Finance.ua

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Представлен первый в мире телевизор со встроенным DeepSeek

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Представлен первый в мире телевизор со встроенным DeepSeek
Представлен первый в мире телевизор со встроенным DeepSeek
Китайская компания Skyworth представила телевизор со встроенным ИИ DeepSeek, что значительно расширяет его интеллектуальные возможности.

Что известно

Ранее серия G7 °F Pro использовала нейросеть Coocoa AI, которая подбирала контент в соответствии с предпочтениями пользователя. Теперь устройство получило генеративные функции, в частности:
  • создание музыки в реальном времени;
  • генерацию изображений по голосовым командам;
  • автоматический монтаж видео.
Также добавлен голосовой помощник, помогающий в планировании событий, путешествий и даже изучении языков.
Телевизор получил усовершенствованное распознавание произношения, что особенно важно для Китая с его многочисленными диалектами. Пока что не известно, как эта функция будет работать вне страны.

DeepSeek в других устройствах

Эта технология уже используется в переводчиках Youdao SpaceOne и автомобилях Omoda и Jaecoo, где отвечает за голосовое управление.
Skyworth продолжает активно развивать ИИ в своих продуктах, приближая будущее, где телевизоры станут еще умнее.
По материалам:
itechua
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