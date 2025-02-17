Южная Корея заблокировала загрузку китайского ИИ DeepSeek — Finance.ua
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Южная Корея заблокировала загрузку китайского ИИ DeepSeek

Фондовый рынок
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Южнокорейский орган по защите персональных данных сообщил, что новые загрузки китайского ИИ-приложения DeepSeek в стране были прекращены после того, как компания признала, что не учла некоторые правила защиты личной информации.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению Комиссии по защите персональных данных (PIPC), сервис приложения возобновится после внесения необходимых изменений в соответствии с законодательством о конфиденциальности.
Решение, вступившее в силу в субботу, направлено на блокировку новых загрузок, однако веб-версия DeepSeek остается доступной в стране, отметили в ведомстве.
На прошлой неделе китайский стартап назначил юридических представителей в Южной Корее и признал, что частично пренебрегал требованиями местного законодательства о защите данных, сообщили в PIPC.
В прошлом месяце аналогичное решение принял итальянский регулятор по защите персональных данных Garante, обязав DeepSeek заблокировать свой чат-бот в стране из-за несоответствия политики конфиденциальности.
На вопрос о предыдущих шагах правительственных структур Южной Кореи по блокированию DeepSeek представитель МИД Китая на брифинге 6 февраля заявил, что китайское правительство придает большое значение защите данных и соблюдает соответствующее законодательство.
Он также подчеркнул, что Пекин никогда не потребует от компаний или физических лиц собирать или хранить данные с нарушением закона.

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По материалам:
Економічна Правда
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