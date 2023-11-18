Дебютировала Toyota Camry нового поколения: фото — Finance.ua

Дебютировала Toyota Camry нового поколения: фото 18.11.2023, 01:14 — Фондовый рынок

Дебютировала Toyota Camry нового поколения: фото

Первое поколение Toyota Camry появилось в 1982 году. Сейчас Camry — одна из популярнейших моделей компании Toyota. В скором времени покупателям предложат модель девятого поколения. Toyota считает, что эта новинка тоже вызывает огромный энтузиазм покупателей. Что ж, наверное, так и будет.

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Toyota Camry девятого поколения построена на модернизированной платформе TNGA-K. В дизайне передней части кузова заметно влияние нового Prius и некоторых других концептов Toyota, которые она разработала в последнее время. Узкие фары в форме бумеранга соединены тонкой радиаторной секцией решетки. Дизайн средней части остался, казалось бы, без изменений. А вот сзади появились новые фонари C-образной формы.

Комплектации SE/XSE и LE/XLE внешне отличаются немного между собой (решеткой радиатора, наличием заднего спойлера и диффузора и т. п. ). В комплектации XSE снова есть черная контрастная крыша.

В салоне произошли еще более существенные изменения. Так, в салоне теперь используются новые, более качественные материалы. В базовых комплектациях LE и SE есть 7-дюймовая цифровая приборная панель и 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. В комплектациях XLE и XSE есть два 12,3-дюймовых дисплея и 10-дюймовый проекционный дисплей. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto и автоматический двухзонный климат-контроль уже в базовой комплектации. Кроме того, в стандартной комплектации покупателям будет предложен большой набор систем помощи водителю и активной безопасности.

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Camry девятого поколения полностью гибридный автомобиль. Он оснащается четырехцилиндровым 2,5-литровым гибридным двигателем. В стандартной комплектации с передним приводом мощность силовой установки составляет 225 л.с., а с полным приводом — 232 л.с. (в полноприводной версии добавлен двигатель для задних колес, как у Prius и RAV4). Это на 17−24 л.с. больше, чем у старого гибридного двигателя. Сколько топлива будет расходовать такой гибридный автомобиль — еще не сообщалось. Думаем, он будет достаточно экономичным.

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