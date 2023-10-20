Новую Toyota Camry 2025 впервые показали до премьеры (фото) — Finance.ua

Новую Toyota Camry 2025 впервые показали до премьеры (фото) Сегодня 20:40 — Фондовый рынок

Новую Toyota Camry 2025 впервые показали до премьеры (фото)

Toyota Camry 2025 г. получит множество улучшений по сравнению с текущей моделью. Новинку покажут на выставке SEMA, которая пройдет с 31 октября по 4 ноября в Лас-Вегасе.

В интернете впервые опубликовали изображение седана Toyota Camry 2025 модельного года. На снимке изображена передняя часть новинки. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Toyota представила тизер загадочной модели. Боковые зеркала заднего вида и силуэт передней части подтверждают, что на фото запечатлен седан Camry.

Напомним, что Toyota Camry XV70 выпускается с 2017 года. В 2020 году модель была обновлена, она получила измененный дизайн экстерьера, а также улучшенный интерьер.

Первый тизер демонстрирует новые дневные ходовые огни в стиле гибрида Prius и массивную радиаторную решетку. Также седан получит более широкий передний бампер по сравнению с текущей моделью.

По слухам, на фото может быть изображена заряженная версия Toyota Camry GR. Об этом свидетельствует наличие крупных воздухозаборников на бампере.

Toyota Camry XV70 оснащается бензиновыми двигателями объемом от 2,0 до 3,5 литра или гибридной силовой установкой. Топовая версия обладает мощностью 301 л.с. и 362 Нм крутящего момента.

Фокус По материалам:

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