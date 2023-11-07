Toyota создала уникальный руль с педалями для авто (фото) — Finance.ua
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Toyota создала уникальный руль с педалями для авто (фото)

Технологии&Авто
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Будущие автомобили Toyota могут получить необычный руль с педалями. Такой орган управления опробовали на электрокроссовере Toyota bZ4X. Об этом сообщили на сайте Autoblog.
Руль Neo Steer внешне напоминает штурвал. В Toyota заявили, что он отличается универсальностью и подходит для всех водителей.
Neo Steer сочетает в себе не только руль, но и педальный блок. Для ускорения и торможения предусмотрены специальные рычаги.
Toyota создала уникальный руль с педалями для авто (фото)
Такой руль позволяет не использовать ноги для вождения. Также он имеет небольшой угол выворота, благодаря чему его могут использовать водители с ограниченным движением плеч и рук.
Для включения поворотников или дворников используется одна из кнопок на руле. На них можно нажать большим пальцем.
В ходе тестов эксперты заметили, что такие органы управления оказались достаточно удобными. Рычаги быстро реагировали на давление, разгоняя и останавливая авто.
Однако Neo Steer все еще нуждается в доработках. Поэтому полноценного внедрения такой технологии следует ожидать не раньше 2025 года.
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По материалам:
Фокус
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