Toyota создала уникальный руль с педалями для авто (фото) — Finance.ua

Toyota создала уникальный руль с педалями для авто (фото) Сегодня 03:34 — Технологии&Авто

Будущие автомобили Toyota могут получить необычный руль с педалями. Такой орган управления опробовали на электрокроссовере Toyota bZ4X. Об этом сообщили на сайте Autoblog.

Руль Neo Steer внешне напоминает штурвал. В Toyota заявили, что он отличается универсальностью и подходит для всех водителей.

Neo Steer сочетает в себе не только руль, но и педальный блок. Для ускорения и торможения предусмотрены специальные рычаги.

Такой руль позволяет не использовать ноги для вождения. Также он имеет небольшой угол выворота, благодаря чему его могут использовать водители с ограниченным движением плеч и рук.

Для включения поворотников или дворников используется одна из кнопок на руле. На них можно нажать большим пальцем.

В ходе тестов эксперты заметили, что такие органы управления оказались достаточно удобными. Рычаги быстро реагировали на давление, разгоняя и останавливая авто.

Однако Neo Steer все еще нуждается в доработках. Поэтому полноценного внедрения такой технологии следует ожидать не раньше 2025 года.

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Фокус По материалам:

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