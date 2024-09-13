Давнейшее предприятие Украины вынесли на приватизацию — детали — Finance.ua
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Давнейшее предприятие Украины вынесли на приватизацию — детали

Фондовый рынок
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Давнейшее предприятие Украины вынесли на приватизацию — детали
Давнейшее предприятие Украины вынесли на приватизацию — детали
Давнейшее предприятие в Украине — Дрогобычскую солеварню — разрешили приватизировать. Фонд госимущества включил предприятие в список на приватизацию.
Об этом сообщили на странице солеварни в Фейсбуке.
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К сожалению, предприятие не может самостоятельно восстанавливаться, ведь 80% от чистой прибыли платит в качестве дивидендов, и на нем не остается практически никаких средств для восстановления. Поэтому важно найти эффективные решения для сохранения нашего наследия", — говорится в сообщении.
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Руководство предприятия считает, что покупка предприятия частным инвестором или передача в областную или городскую коммунальную собственность — это один из эффективных способов сохранения и восстановления имущества. В таком случае весь доход можно направлять на развитие предприятия и привлечь средства извне.
«Руководство готово сделать все возможное, чтобы производство соли продолжалось. И да, это реально! Мы будем заботиться о том, чтобы в условиях приватизации было включено продолжение производства дрогобычской соли», — говорится в сообщении.
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Справка Finance.ua:

  • Дрогобычская солеварня — это старейшее предприятие Украины, которое начало производство в 1390 году и не прекращало свою деятельность до сих пор. Соль на заводе вываривают из рапы, которую добывают в недрах.
  • После начала боевых действий на востоке Украины это практически единственное предприятие, которое занимается производством соли. В последние годы, кроме промышленной деятельности, здесь также активно развивали туризм.
По материалам:
Finance.ua
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